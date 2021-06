På söndagen har det gått mer än tre dygn sedan 12-våningshuset i Surfside, Miami, plötsligt kollapsade. Sedan dess är samhället, och de många anhöriga, i chock. Fortfarande saknas över 150 personer och nio har bekräftats döda.

Stora delar av Surfside är avspärrat, och området utökades under söndagen.

Räddningsarbetet pågår febrilt men långsamt eftersom det är en mycket komplex insats. Man har bland annat använd sig av hundar, kameror och lyftkranar, och personal är på plats från flera delar av USA samt Mexiko. Natten till söndag, svensk tid, gick räddningsinsatsen in i en ny fas.

– Vi arbetar både ovanifrån och underifrån och har team över hela rasmassorna, säger Alan Cominsky.

Alan Cominsky. Foto: LARRY MARANO/SHUTTERSTOCK / LARRY MARANO/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Finns hopp

Räddningsinsatsen har varit svår – på grund av både skyfall och bränder. Anhöriga och medborgare börjar nu bli frustrerade och otåliga på grund av den bristande informationen.

Men ännu finns hopp.

– Vi kommer att fortsätta vår räddningsinsats i dag, i morgon, dagen efter det och så länge det behövs, säger räddningstjänstledaren.

Vad som orsakat byggnadens kollaps är i nuläget oklart, och en grundlig utredning väntas ta tid. Något som dock är fastställt är att det fanns problem i byggnaden som enligt uppgifter till AP ska ha uppskattas kosta 9 miljoner dollar, motsvarande cirka 80 miljoner svenska kronor.

Räddningstjänsten fruktar ytterligare ras. Foto: AL DIAZ / AP TT NYHETSBYRÅN

”Jobbar nonstopp”

Enligt en rapport från 2018 fanns omfattande brister, främst vad gäller konstruktionen under pool-området och garaget. Flera experter som Miami Herald pratat med tror att det var just området under poolen som kollapsade först, vilket ska ha lett till garagets kollaps, något som skapade en krater som resten av byggnaden föll ner i.

Myndigheterna bemötte på söndagen den kritik som riktats mot sökinsatsen. Kritikerna menar att det går för långsamt, något som räddningstjänstens chef Alan Cominsky bestämt tillbakavisade.

– Eftersom rasmassorna vilar på en instabil grund riskerar det att ske ytterligare ras, vilket är det värsta som skulle kunna hända, det skulle släcka hoppet för människorna som finns där. Därför måste insatsen ske med stor försiktighet. Vi jobbar nonstopp och i den takt som går.

Vid 14-tiden lokal tid är anhöriga på väg till området kring rasmassorna.

Dulce Obias, som saknar sin syster Maria Bonnefoy, är på väg dit och uppskattar möjligheten.

– De har fått numret till min syster och ska pinga hennes telefon och se var den senast spårades, säger hon.

LÄS MER: Bilden som visar tragedin i Miami