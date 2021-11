Oron efter nya varianten – Storbritannien stoppar resor

En ny virusvariant av covid-19 sprider sig just nu snabbt på Afrikas kontinent. Den nya varianten, B.1.1.529, har fått den brittiska regeringen att stoppa inresor från sex afrikanska länder: Sydafrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho och Eswatini.

En expert kallar varianten ”den värsta vi har sett hittills”, skriver BBC, och oron sprider sig nu för att vaccin inte biter på B.1.1529.

Varianten har flest mutationer av alla tidigare covid-19-varianter, hela 50 stycken mutationer – många fler än Delta varianten.

Utvecklingen har tagit forskarna på sängen.

– Den här varianten har överraskat oss och har utvecklats snabbare och med fler mutationer än vad vi förväntade oss, säger professor Tulio de Oliveira till BBC.

Fler mutationer betyder inte nödvändigtvis att viruset blir farligare för människor, men inom forskarvärlden finns det en oro över att viruset nu är radikalt annorlunda från det som upptäcktes i Wuhan 2020. Vaccinen som tagits fram har utvecklats på den ursprungliga varianten av SARS-CoV-2.

Brittiska regeringskällor uppger för The Guardian att den nya sorten kan vara ett ”allvarligt hot” mot landets vaccinprogram.

– De tidiga indikationerna vi har av den här varianten är att den kan vara mer smittsam än deltavarianten och att de vacciner som finns just nu kan vara mindre effektiva mot den, säger Storbritanniens hälsominister Sajid Javid under torsdagskvällen rapporterar The Guardian.

Han tillägger:

– Våra forskare är djupt oroade av den här varianten. Jag är oroad, förstås. Det är en av anledningarna till dagens åtgärder.

WHO kallar till möte

Storbritanniens inreseförbud börjar gälla från och med fredag med ett totalstopp för inkommande flyg från de sex länderna. Flygtrafiken kommer att släppas på från och med söndag klockan 04:00 men efter det behöver de inresande som kommer från de rödlistade länderna sitta i karantän på särskilda hotell.

Men det är inte bara Storbritannien som reagerar. Även Israel vidtar ut- och inreseförbud till samma länder plus Mocambique, rapporterar the Guardian.

WHO expertgrupp håller på fredagen ett extrainsatt möte med anledning av den nya varianten.

– Vi har kallat till ett specialmöte för att diskutera frågan, inte för att orsaka oro men för att vi har det här systemet på plats där vi kan sammanföra forskarna och diskutera vad det betyder, säger Maria Van Kerkhove, chef för WHO:s arbete mot covid-19, till The Hill.

Enligt tv-kanalen kommer den nya varianten få namnet ”Nu”, efter bokstaven N i det grekiska alfabetet.

På torsdagen hade omkring 100 fall bekräftats i Sydafrika, Botswana och Hongkong, uppger TT. Inget fall har upptäckts i Sverige.

