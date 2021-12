Oron: Allt fler barn blir sjuka i nya mutationen

Det är alarmerande uppgifter som kommer från Sydafrika om omikrons verkningar. Varianten spreds först mest bland de som är mellan 10 och 29 år.

För News24 berättar Wassila Jassat från National Institute for Communicable Diseases om vad man hittills vet.

– Vi har tidigare sett att barn inte drabbats allvarligt av covid-19, men under den tredje vågen såg vi fler inlagda barn under fem år och tonåringar. I början av den här vågen såg vi en stark ökning framför allt för de under fem år. De är den grupp med näst flest efter de som är över 60 år.

Elva procent av inlagda var barn under två år

Elva procent av de inlagda mellan den 14:e och 27:e november var barn under två år. Under denna vecka dog 23 patienter av covid-19 i Pretoria, sju var äldre än 60 år, tre var yngre än 20, varav två var yngre än två år.

Det är förstås viktigt att än inte jämföra Sydafrika med Sverige, för i Sydafrika har man problem med svåra sjukdomar som hiv/aids, tuberkulos och allvarliga diarréer. Om de två små barnen tillhör denna kategori framgår inte, inte heller med de andra som avlidit.

Samtidigt har flera läkare vittnat om att de flesta som blir sjuka i omikron-mutationen inte får allvarliga symtom. Man har även sett att många inte visar några symtom alls, vilket både är en fördel och nackdel. Nackdelen är att flera inte vet att de är sjuka och kan sprida smittan vidare.

I Sydafrika får barn över tolv år vaccineras. Nu söker Pfizer tillstånd för att deras vaccin kan användas för yngre barn från och med nästa år.

Ungdomar verkar vara de som driver en ny våg i början, enligt den förre hälsoministern Zweli Mkhize. Samtidigt har Sydafrikas gymnasieelever precis haft sin sista skoldag och alla ska fira.

Ungdomar kan driva smittan

Här har man stora event, där Ballito och Plett Rage är de största. Tusentals ungdomar åker då till kusten och festar, och förra årets Ballito Rage blev en superspridare. Av 1 500 ungdomar var 1 000 smittade och drog med sig corona hem till resten av landet.

I år har man ställt in båda festivalerna, men kanske för sent. Ungdomarna hade redan samlats och många har testats positiva, fast de flesta utan symtom. Trots att de testats positiva har deras föräldrar satt sina barn på flygplan hem. Nu är myndigheterna oroliga för att flygbolagens personal smittats.

Flera experter har redan slagit fast att smittspridningen med omikron är mycket snabbare än tidigare varianter. Under fredagen testade Sydafrika, som har 60 miljoner invånare, 66 009 personer. Av dessa var 16 055 positiva.

Forskarnas siffror visar också att den nya mutationen har utmanövrerat deltavarianten i landet. Man säger att över 70 procent av de smittade nu bär på omikron.

Om man jämför Sydafrika med europeiska länder så har Sydafrika i förhållande till befolkning drygt tre gånger så många nya smittade som Sverige. Man har ungefär samma smittspridning som i Tyskland.

Sydafrika och Tyskland har cirka 24 procent av de testade som är smittade, Sverige knappt sju procent.

