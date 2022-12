Oro för äldre i Kina under nya covidvågen

Äldreboenden i huvudstaden Peking skärmar av sig från omvärlden, bland annat genom att låta personalen sova på arbetsplatsen.

Samtidigt är det svårt att få tag i mediciner. Tidigare i veckan uppgav industridepartementet att det pågår stora ansträngningar för att öka produktionen av viktiga läkemedel.

Kina är enligt många experter dåligt utrustat för att hantera smittspridningen medan landet öppnar igen. Många äldre och sårbara är fortfarande inte fullvaccinerade.

En chef vid ett äldreboende i Peking säger att man beställt medicinska förnödenheter, men att de inte har levererats på grund av att coronaviruset bland annat drabbat personal inom leveranssektorn hårt.

Han varnar också för att det inte kommer att gå att stänga viruset ute för alltid.

– Kurirer och leveranspersonal är covidpositiva nästan allihop, säger han.

– Även om man desinficerar eller slänger alla ytterförpackningar, plus plastförpackningarna, kan man inte spreja desinfektionsmedel på all mat som kommer in.

Hur hårt lättnaderna i restriktionerna kommer att slå är svårt att sia om. I Peking säger flera begravningsbyråer att de märkt av en uppgång i efterfrågan den senaste tiden.

Landets hälsomyndigheter har inte rapporterat några dödsfall med anledning av coronaviruset den senaste veckan, men har också poängterat att officiell statistik inte kan ge hela bilden eftersom masstestningen har avslutats.