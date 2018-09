Orkaner 2018: Nio saker du behöver veta om den tropiska stormen Florence

Florence har hittills dödat 18–20 personer i USA, uppgifterna varierar. Antalet döda kan komma att stiga, allt eftersom stormen drar fram över Nordamerika.

Florence är en av många stormar som skapats under det som kallas den atlantiska orkansäsongen. Händelseförloppet är likartat från storm till storm, det enda som skiljer dem åt är hur intensiva och dödliga de är. Och dessa stormar är inte att leka med. Enligt den statliga krisinformationen räknas tropiska cykloner som jordens värsta oväder.

Hur många evakuerades från stormen?

Florence upptäcktes utanför den västafrikanska kusten den 28 augusti. Den växte i styrka under färden förbi Kap Verde-öarna mot Nordamerika. Innan den närmade sig sydöstra USA:s kust skrevs Florence ner till tropisk storm. Florence träffade så land den 14 september, söder om Wrightsville Beach, North Carolina.

Eftersom den rör sig i 20–30 kilometer i timmen går det att planera evakueringar och förebyggande åtgärder.

Så drabbade Florence USA

Östra USA har drabbats av intensivt regn. Många städer rapporterar mer regn på ett par dagar än under ett helt år. Vattennivåerna har på sina platser lagt städer under vatten med flera meter.

Enligt myndigheterna är 760 000 hushåll i North och South Carolina utan el. Vägarna är översvämmade och oframkomliga.

Medier i USA har rapporterat 20 dödsfall på grund av Florence, 14 i direkt följd av ovädret, 6 av skador som kolmonoxidförgiftning till följd av stormen. Värst drabbade delstaten är North Carolina med 13 döda, South Carolina med 5 och Florida med 2.

Vart är Florence på väg?

Enligt meteorologer tros Florence fortsätta norrut under måndagen och kan på tisdagen nå delstaterna Virginia, Pennsylvania och New York, samt New England i nordöstra hörnet av USA.

Hur snabbt rör sig Florence?

Inte snabbt alls. Även om vindstyrkorna är höga, rör sig Florence med cirka 20 kilometer i timmen, raporterar amerikanska Weather Channel.

Hur uppstår en tropisk storm?

Enkelt förklarat uppstår en tropisk storm när ett lågtryck samverkar med varmt Atlantvatten. Stormen får näring av det varma vattnet och avtar först när den kommer upp på land.

Var kommer orkanerna från?

Alla orkaner som drabbar Nord- och Mellanamerika skapas vid ekvatorn vid Afrikas kust. Även om vindstyrkorna kan uppnå till 300 kilometer i timmen rör sig orkanen långsamt, cirka 20–30 kilometer i timmen. Just nu är det orkansäsong och efter Florence kommer fler.

Hur dör en orkan?

En orkan försvinner och tynar bort när den inte kan hämta varmt vatten underifrån. Om orkanen rör sig norrut blir vattnet kallare och orkanen dör. Samma sak händer när den rör sig in över land.

Det är vanligt att en orkan faller till kategori 1, så fort den kommer upp på land.

Kan vi i Sverige drabbas av orkaner?

Nej inte som Florence, om orkanen skulle ta sig hit blir den så försvagad att den uppfattas som ett vanligt lågtryck. Men ungefär en gång per år inträffar en storm i Sverige som mäter över 32,7 meter per sekund.

Vad kommer efter Florence?

Den tropiska stormen Gordon har redan drabbat de sydliga delstaterna Florida, Alabama, Louisiana och Kentucky, där en taxichaufför dödes efter att ha fångats av översvämningar. Gordon är inte längre något hot.

De andra stormarna, Helene och Isaac är inte längre några hot. Joyce har nedgraderats till tropisk storm och befann sig utanför Azorerna den 15 september.

Statliga Krisinformation har gjort en kort video för dig som är i ett område drabbat av tropiska cykloner.