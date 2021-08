Ida, i nuläget en klass 1-storm, passerade Kubas västra spets på fredagen. Den tilltar i kraft ovanför Mexikanska golfen och kan uppnå orkanstyrka innan den når land.

Amerikanska meteorologer oroar sig för att den kan bli den starkaste orkanen hittills under säsongen, skriver USA Today.

– Den kommer att nå land i helgen som en orkan, och risken är att många inte hinner evakuera, säger meteorologen Dan Kottlowski till tidningen.

Stormen kan också slå ut elnätet.

– Vind och svallvågor från stormen kommer att vara livshotande från Louisiana till Floridas västra kust. Boende måste också förbedera sig på långvariga störningar i elnätet, säger CNN:s meteorolog Chad Myers.

Slog till 2005

Louisianas guvernör John Bel Edwards har utlyst nödläge i väntan på orkanen och New Orleans borgmästare LaToya Cantrell har uppmanat alla som bor utanför stadens vallsystem att evakuera så fort som möjligt.

– Vi har aktiverat varenda resurs som vi har, säger LaToya Cantrell enligt CNN.

Under Katrina bröt vallsystemet samman. Över 1800 personer och stora delar av Baton Rouge och New Orleans hamnade nästan helt under vatten. Ida väntas komma till området den 29 augusti – samma dag som Katrina.

