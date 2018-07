Tolv pojkar och deras fotbollstränare räddades ur Tham Luang Nang Non-grottan efter en heroisk insats som varade över tre dagar.

Då hade de varit instänga i berget i över två veckor.

19 dykare deltog i det omfattande räddningsarbetet. Även entreprenören och uppfinnaren Elon Musk anlände till grottmassivet i norra Thailand.

Hade flera idéer

Teslagrundaren hade dessförinnan berättat om en idé om att få ut pojkarna och deras tränare genom att borra hål i berget.

På Twitter skrev han:

"Sätt in ett nylonrör på en meter i diameter genom gruvsystemet och blås upp med luft som en hoppborg. Borde skapa en lufttunnel under vatten mot grottans tak, och anpassa sig efter udda former, såsom hålet på 70 centimeter."

"Ett PR-trick"

Men sedan ändrade Elon Musk sin plan, och lät konstruera en specialgjord miniubåt för att få ut pojkarna.

Men den lilla farkosten användes aldrig i räddningsarbetet och efteråt fick Teslagrundaren kritik av en i räddningsmanskapet – den brittiske dykaren Vern Unsworth.

Han kallade Elon Musks deltagade för ett rent PR-trick:

– Han hade ingen aning om hur grottpassagen såg ut. Ubåten skulle inte ha tagit sig förbi alla passager och hinder, sa han i en intervju med flera medier, rapporterar The Guardian.

Elon Musk slog tillbaka på Twitter

Det här gjorde Tesla-grundaren ursinnig, som slog tillbaka med att kalla dykaren för "pedofil" på Twitter – en tweet han senare raderade utan att ge någon närmare förklaring, skriver CNN.

Men magasinet Time lät publicera den raderade tweeten på sin sajt. Så här skrev Elon Musk: