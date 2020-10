Omkomna identifierade efter flygolycka i USA

Piloterna har identifierats som flygläraren Rhiannon Ross, 30, och Morgan Garrett, 24. Båda två aktiva inom det amerikanska försvaret.

”Deras andra, vänskap och hängivenhet till sitt land kommer aldrig att glömmas bort”, uppger en talesperson för flottan i ett uttalande, enligt tv-kanalen.

”Vila i frid”

Rhiannon Ross och Morgan Garrett ska ha lämnat flygbasen Whiting Field i Florida under fredagen för en rutinmässig träningsflygning i planet, som var av typen var av typen ”T-6B Texan II”.

Men planet kraschade i ett bostadsområde i den lilla staden Foley i Alabama.

”Det är med tunga hjärtan som vi sörjer två av våra piloter som förlorade sina liv under en flygplanskrasch i Alabama i dag. Våra djupaste sympatier går ut till deras familj och vänner under den här svåra tiden. Vila i frid, skeppskamrater. Vi håller ställningarna”, skrev flottans flygträningsavdelning på Twitter under fredagen.

Olyckan utreds både av flottan och av lokala myndigheter i delstaten.

Inga civila ska ha dött eller skadats i kraschen.

