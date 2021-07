”Om de skickas tillbaka kommer de bli mördare”

DE 70 000 AFGHANERNA OCH KULTURKROCKEN

Över 70 000 afghaner, som själva är födda i landet eller med minst en förälder som är det, bor i Sverige. 2020 var afghaner den sjunde vanligaste invandrargruppen i Sverige.

Och det är en omdebatterad del av befolkningen. Den så kallade Gymnasielagen blev en stor och splittrande politisk fråga, samtidigt som flera uppmärksammade sexualbrott och våldsdåd har rört afghaner. För att nämna några:

Attacken i Vetlanda där Tamim Sultani högg ner sju personer, Khader Amiri som med misstänkt hedersmotiv mördade sin fru Marzieh, en 12-årig flicka som blev våldtagen och tvångsgift med sin pappa, 20-åriga Reza som mördades med 90 hugg i en svartsjukekonflikt med hedersinslag.

– När någon kommer från en annan kultur till en ny kultur så kan de inte förändra sig på en gång, det tar tid, säger ambassadören.

Vid flera tillfällen har människor samlats i protest mot Migrationsverkets utvisningar av afghanska ungdomar. Här syns en bild från en sittande protest 2017, där åtminstone 1 000 personer deltog. Foto: Åke Ericson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det pågår en diskussion om rasism i Sverige just nu, efter en granskning i Dagens Nyheter om patienter som inte accepterar läkare med invandrarbakgrund, däribland afghanska läkare. Har du själv mött rasism i Sverige?

– Nej, inte för egen del. Men olika människor har olika erfarenheter. Jag är mycket tacksam för Sveriges mottagande av 70 000 afghaner, både samhället i allmänhet, och den svenska staten.

Det har i närtid varit fruktansvärda brott där afghanska medborgare varit gärningsmän, det största var Vetlandadådet. Hur tror du att det påverkar bilden av afghaner i Sverige?

– Vi fördömer sådana brott, vare sig det är afghaner eller icke-afghaner. Någon som begår brott mot civila, vem det än är.

Vad tänkte du när du förstod att det var en afghan som var skyldig?

– Jag blev väldigt ledsen när jag hörde det. Jag kontaktade polisen i Stockholm och sade att jag ville åka dit för att lägga blommor på platsen. Men på grund av säkerhetsskäl, om människor skulle bli arga eftersom jag är den afghanska ambassadören, så sköt jag upp besöket. Men jag har varit väldigt ledsen. Än en gång, jag beklagar sorgen till det svenska folket för detta brott.

Det har varit sexualbrott där kvinnor drabbats. Det väcker frågan kring den afghanska kvinnosynen.

– Det är inte bara här i Sverige utan också i Afghanistan, och överallt. I USA händer det var och varannan dag. Alla afghaner är inte så.

Absolut inte. Men det är ändå ett större antal hedersrelaterade brott där afghanska män är förövare. Där män har dödat kvinnor som lever i det svenska samhället. Det finns kulturskillnader som leder till hedersvåld.

– Kulturskillnader måste man prata om. Till exempel måste kvinnor på Afghanistans landsbygd lyda sina män i allt de säger. I vissa av städerna är det dock lite bättre nuförtiden. Men allt bygger på förståelse mellan individer och par. Kanske en man inte gillar att hans fru går ut utan slöja? En del är inte okej med det. Jag tror att de behöver någon slags psykologisk behandling för det. Afghanistan är inte ett sånt modernt samhälle som Sverige, vi är precis i början av den utvecklingen, och så kommer talibanerna nu igen. Men den här friheten, friheten för kvinnor, mänskliga rättigheter, den behöver vi få till landet. Därför behöver vi internationell hjälp nu.

Men om en kvinna kommer hit och får frihet och mannen inte gillar det, så kan det bli ett allvarligt problem. De kan inte leva som de gjorde. Det är lättare för kvinnan som får sin frihet, men svårare för mannen som tappar sin makt över relationen.

– Ja. Och det blir många skilsmässor i Sverige. I en del av familjerna blir det polisingripande, en del kvinnor lever gömda, de ger inte adressen till maken, de har ingen kontakt. Jag ser det hända. Till exempel fall där mannen sitter i förvar och hans asylansökan får avslag på grund av familjekonflikter. Hans fru och barn lever gömda, på ett ställe som inte är känt för maken eller någon annan.

Du är en stor kämpe för kvinnors rättigheter. Det här är en stor och allvarlig kulturfråga.

– Tyvärr är det så. Men det är en fråga om tid. När någon kommer från en annan kultur till en ny kultur så kan de inte förändra sig på en gång, det tar tid. Men tid kommer lösa anpassningen till den nya kulturen. Det är många som redan gjort den resan, som bidrar stort till det svenska samhället. Jag tror att när vi möts om fem år så kommer du inte ha samma frågor, för så många saker kommer att ha ändrat sig då. Till och med de som kom hit efter att ha dödat människor i krig anpassar sig fullständigt, över tid händer det.

Det finns många unga afghanska män som hamnat i ett slags skuggsamhälle efter att ha nekats asyl. Polisen larmar om att de lever på gatorna. De kom hit för något, ett hopp om nytt liv. Men nu är de hemlösa, i gäng, i missbruk, i kriminalitet.

– Det är mycket tråkigt. Det är inget jag kan påverka, de kommer inte hit till oss för att registrera sina namn, vi ser dem inte.

– Om deras asylansökan accepterades skulle de här problemen minska kraftigt. Brottslighet är inget någon har i blodet. Det handlar om hur de behandlas. Om svenska myndigheter var lite snällare och accepterade dem skulle det gå bättre. Till exempel det här att de måste skaffa jobb inom sex månader efter gymnasieexamen. Vem kan hitta ett jobb på sex månader, särskilt när det är en pandemi? Det är mycket mycket svårt, mer eller mindre omöjligt. Därför blir de deprimerade. Jag är mycket tacksam för den diskussion jag hade med Migrationsverkets chef om det här. Det är ett gemensamt problem att lösa.

Sju personer skadades i attacken i Vetlanda. Foto: SVEN LINDWALL

USA LÄMNAR – TALIBANERNA TAR ÖVER

Efter närmare 20 år i Afghanistan har de amerikanska trupperna börjat lämnat landet. Målet är att alla amerikanska styrkor ska vara borta den 11 september 2021, 20-årsdagen för terrorattackerna mot USA.

Samtidigt som USA:s militära närvaro minskat har talibanerna flyttat fram sina positioner och erövrat flera viktiga områden. Nu pågår strider i Kandahar, landets näst största stad.

Ambassadören säger att det kommer leda till mer våld – och oroas för terrordåd även utanför Afghanistan.

En man beväpnad med raketgevär vid Pul-e Malan i Herat, Afghanistan. Foto: JALIL REZAYEE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Hur bedömer du läget i Afghanistan just nu?

– Situationen är inte bra efter att Nato och USA drog tillbaka sina styrkor. Redan före tillbakadragandet hade talibanerna börjat sin offensiv i olika distrikt över hela landet. Men när styrkorna försvann så blev det inte bara attacker i olika distrikt utan också mot städer. Nu är det 150 distrikt av 370 som är kontrollerade av talibanerna. Men det skiftar från vecka till vecka, regeringsstyrkorna tar tillbaka en del områden och talibanerna erövrar nya.

– Före styrkorna lämnade så var det runt 30-35 distrikt som talibanerna kontrollerade. Det har snabbt växt till 150 distrikt.

Vad anser du om tillbakadragandet av internationella styrkor?

– De sa att de skulle lämna slutgiltigt i september, men i början på juni reste de och det blev ett vakuum som talibanerna utnyttjade för att kunna attackera. Det var ett märkligt beslut, men vi måste respektera det. De hjälper oss med mer än tre miljarder dollar, och vi uppskattar hjälpen vi får. General McKenzie, som är den amerikanska generalen för området, sade nyligen att om talibanerna går fram fort så kommer det amerikanska luftvärnet att attackera, det är också en hjälp. Men när president Biden kom till makten sade han att det var dags att avsluta. Det var ett långt krig och de ville sluta det.

Kan talibanerna ta makten över landet?

– Nej, de kan inte ta makten. För människorna i Afghanistan är inte talibananhängare, ingen som är född från mitten av 90-talet vill ha talibanvälde. Talibanerna är kalla och brutala, och det vill ingen uppleva. Under 20 år har människor och samhälle ändrats mycket. Under talibanernas tid fanns ingen tv. Den som är 30 år i dag har växt upp med internet, tv och all ny teknologi som människor i hela världen har, och de kommer inte att acceptera situationen som talibanerna vill ha. Om talibanerna ändå skulle ta makten så kommer de inte kunna kontrollera människorna, för de kommer inte acceptera att vara fångar i sina egna hem. De kommer inte acceptera hur kvinnor och flickor tvingas till giftermål. Hur talibanerna kommer åkande med bilar med högtalare som berättar att kvinnor inte kan gå ut utan pappa, make eller bror, hur de stänger skolorna.

Är du rädd att framstegen för kvinnor och barn kommer att gå om intet?

– Ja. Vi är mycket tacksamma mot Sverige för all hjälp vi fått i landet, men också de som sökt asyl som det svenska samhället accepterat. Det är mycket uppskattat av den afghanska staten. Men jag är oroad för att det ska gå förlorat.

Det finns ett terroristhot i världen. Samarbetar terroristerna?

– Talibanerna utgör en ideologisk rörelse. De har band med al-Qaida och andra terrorgrupper. Om de får makten i Afghanistan blir det mycket farligt i hela världen. De samarbetar med andra terroristgrupper i Pakistan, med många jihadister. Radikala människor från arabländer, från Xinjiang, Kina, Uzbekistan, Kirgizistan vill hjälpa talibanerna. Våra säkerhetsstyrkor har fångat en del av dem. De slåss sida vid sida med talibanerna.

Finns det oro för nya terroraktioner i kölvattnet av konflikten?

– Jag är säker på att det blir sådana. Om talibanerna får makten kommer hela världen att bli osäker. I synnerhet för länderna runtom. Talibanerna är mot shiamuslimer, och i flera områden slaktas människor. Talibanerna har kontakter i länderna runtom, och från Uzbekistan, Turkmenistan och andra kan det sprida sig vidare till Ryssland och Europa. När talibanerna styrde för 20 år sedan var det sprängningar i London, Moskva, Madrid. Afghanistan har också gräns till Islamic Uzbekistan movement, och de tycker inte att shia är muslimer. Det är ett mycket farligt läge.

”Talibanerna utgör en ideologisk rörelse. Om de får makten i Afghanistan blir det mycket farligt i hela världen”, säger ambassadören. Foto: JALIL REZAYEE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

ENSAMKOMMANDE OCH VÄGRAN ATT UTVISAS

Tidigare i år kunde Expressen avslöja att personer som ska utvisas vägrar coronatesta sig – därmed kan de inte lämna landet. Det har till stor del handlat om personer som ska utvisas till Afghanistan.

Samtidigt har Sverige nyligen stoppat utvisningar till Afghanistan på grund av säkerhetsläget i landet.

Ambassadören vädjar om större förståelse för ensamkommandes och asylsökandes situation. Då skulle ”majoriteten av problemen och kriminaliteten upphöra”, säger han.

Sverige har stoppat utvisningar till Afghanistan på grund av säkerhetsläget i landet. På bild syns Migrationsverkets förvar i Flen. Foto: GOOGLE MAPS

Vad tycker du om situationen för de unga afghaner som omfattas av Gymnasielagen, tycker du att de borde få amnesti?

– Det finns många anledningar till att de inte får asyl, och nekas av Migrationsverket och migrationsdomstolen. Generellt kan jag säga att om Migrationsverkets handläggare försökte förstå deras situation och deras historia och visa dem lite vänlighet skulle majoriteten av problemen och kriminaliteten upphöra. Om du inte har mat, inkomst, hopp, så naturligtvis kommer du försöka med något, bara för att slippa hunger, det är den mänskliga naturen. Vi behöver mer hjälp för dessa unga människor. Längre fram kommer de att vara några i det svenska samhället, de kommer att bli goda skattebetalare, men om de tappar hoppet, då kommer det hända något.

Den svenska hållningen har fram till nyligen varit att det finns säkra områden i Afghanistan, platser att återvända till?

– Det finns säkra ställen. Kabul är säkrast, men bara i Kabul förekommer det självmordsattacker, explosioner, raketer, bomber, elavbrott, och människor på flykt. Det är krig i landet och allting stannar, eftersom det inte finns elektricitet. När de spränger en elkabel så finns det inte elektricitet på några dagar och naturligtvis kan inte fabriker och annat fungera då. Hitta ett jobb i en krigszon är svårt. De som åker tillbaka möter stora svårigheter. ”Säkert” betyder inte enbart att ingen rör dig fysiskt, utan också att du kan ge dig själv och din familj mat och husrum.

Ni har skrivit på avtalet att de som inte får asyl ska åka. Just nu är det inte möjligt, men det finns en överenskommelse som Sverige och Afghanistan gjort, menar du att de inte ska åka hem?

– Nej, nej. En överenskommelse är en överenskommelse. Det accepterar jag, jag är anställd av den afghanska staten, men jag ber om mer samarbete och mer vänlighet från myndigheterna för dessa människor. Det är allt, en vädjan om hjälp i en kritisk situation. En del av dem är födda i Iran. De har ingen familj och inga släktingar i Afghanistan. Innan de kom till den här världen hade deras föräldrar lämnat Afghanistan och de vet ingenting om landet. De har bott i Iran hela livet. Om de skickas tillbaka till Afghanistan kommer de bli smugglare, mördare, tjuvar, kriminella. Det är för att de behöver pengarna.

Expressen skrev om att 9 av 10 afghaner som fått utvisningsbeslut, en del av dem grova brottslingar, vägrade ta PCR-test och därmed gjorde det omöjligt för svenska myndigheter att verkställa utvisningar. Är inte det att missbruka den svenska välviljan mot det afghanska folket?

– Jag uppskattar förståelsen för våra medborgare. Det som är lagen ska alla följa. De som avstår från att ta test? Det är inte min plikt att tvinga afghaner att ta det. Kanske använder de den här luckan i lagen för att stanna? Men jag är mycket, mycket emot de kriminella som är i förvar, vi vill inte heller ha dem. Varje afghan som bor i Sverige ska följa alla regler och lagar här. Om de vill bo i det här samhället ska de acceptera det.

Det här är en fråga som upprör många svenskar.

– Jag kan förstå det. Vi är representanter för Afghanistan. Vi är emot dessa kriminella. Jag har ingen makt över att de ska ta testen. Jag kan säga så här: Lagen ska lydas, jag stöttar inte detta. Svenskar ett vänligt folk som tar emot afghaner.

Afghanerna som kommer från Iran, vad ska göras för dem, hur borde Sverige hantera det?

– De kommer för att söka asyl. Om de bevisar eller förklarar sig varför de kom hit … jag ber inte om speciallösningar, bara vad lagen säger. Vanlig anständighet och mänskliga rättigheter som hela världen accepterar, det är vad jag vill. Människor i många länder har tagit sig igenom svåra tider, det kommer även Afghanistan att göra, men det kommer ta tid. Men alla vet att om sanktionerna inte implementeras på talibanernas supportrar, så kommer det bli svårt.

Vilka officiella personer har du träffat i Sverige?

– Jag har träffat utrikesministern, biträdande utrikesministern, Migrationsverket, justitieministern, migrationsministern. Jag har också träffat hans majestät konungen. Men jag har inte träffat några medier. Det är ingen som frågar mig. Det tycker jag är konstigt faktiskt. Sverige hjälper Afghanistan med stora summor i bistånd, och har tagit emot 70 000 afghaner.

Det är inte så många svenska journalister i Afghanistan, men Expressen har en medarbetare som rapporterar inifrån landet – utrikeskorrespondenten Magda Gad. Vilken betydelse har journalistik i nuläget?

– Vi vill ha så många journalister som möjligt som rapporterar om talibanernas skräckvälde, men tyvärr är många rädda. Jag är mycket tacksam att Expressen sänt en reporter till Kabul, att hon inte är rädd att rapportera.

”Om Migrationsverkets handläggare försökte förstå deras situation och deras historia och visa dem lite vänlighet skulle majoriteten av problemen och kriminaliteten upphöra.” Foto: LISA MATTISSON

KONSULATET, AVFÖRINGEN OCH FLYTTEN

Tidigare i år flyttade man konsulatet från Lidingö. Lokalerna var för små är alla överens om.

Men enligt bland andra Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, medförde det andra problem: Brist på väntrum, toaletter och kösystem gjorde att det blev långa köer utanför konsulatet. Det uppstod ”bråk, handgemäng och det bajsas och kissas i parker och närliggande hus”, skrev han i en Facebookinlägg.

Flytten gick till en 42-miljonersvilla i Saltsjö-Duvnäs. Men får den ens användas?

Den tidigare ambassaden i bostadsområdet Näset på Lidingö i Stockholm. Foto: HENRIK ISAKSSON / IBL

Det här huset köptes för 42 miljoner kronor och ni har inte tillstånd att använda det som konsulat eller ambassad. Det är ett mycket vackert hus, men är det en tillgång eller en börda?

– Jag har hört det här förr, men sen jag kom hit har ingen sagt att vi inte kan vara här. Vi använder det som en tyst byggnad, i en lugn miljö, och inget som stör någon. Det finns många hus runtom, och hittills har det inte varit några grannar som haft något att säga om det. Vad spelar det för roll om man använder sin egendom som kontor? Många i grannskapet har hus som registreras som affärsfastigheter i Nacka, och det här stör ingen.

Så ni använder det som kontor?

– Ja. Fem, ibland sex personer arbetar här. Jag har mitt kontor på övervåningen. Vi tar emot gäster här. Jag skulle vilja bo här men jag bor i en hyrd villa i Danderyd.

På Lidingö fanns det en upprördhet över vad som beskrevs som en kaosartad situation vid det dåvarande konsulatet. Var det en rättvis kritik?

– Det var en mycket orättvis kritik. Jag hade ett möte med kommunalrådet i Lidingö och besvarade alla hans frågor. Jag bjöd hit honom på kaffe i ambassaden. Läget var inte bra, vi var i ett bostadsområde, med stora mängder människor som kom dit för att få sina dokument. Jag träffade honom i november 2020 men jag kom hit som ambassadör ett år tidigare och såg redan då att det var ett dåligt ställe för syftet. Mitt i ett bostadsområde med många pensionärer, lokalen var dessutom för liten och människor väntade utanför. De skrattade och pratade. Men för att skaffa ett större ställe behöver vi betala mer, och jag ansökte om det från Afghanistan.

– Jag letade platser under sommaren. Jag ville välja ett som kunde ta emot upp till 100 personer, som inte störde grannskapet. Men när jag hittat ett ställe och fått tillstånd att teckna kontrakt så postade kommunalrådet på Facebook så det förstörde kontraktet. Hyresvärden vägrade ta emot oss. Jag ringde kommunalrådet och sa ”om du vill att vi ska flytta snälla sluta skriva saker på Facebook”. Nu har vi flyttat till Kista. Det är en bra plats, med många kontorsbyggnader. Fråga polisen, som patrullerar varje dag. De tycker att det går bra.

Det påstods att människor gjorde sina behov utomhus och att man fick sanera avföring och urin?

– Det var kommunalrådet som sade att vi inte hade toaletter. Jag frågade varför han påstod det, vi hade två toaletter. När han påstod att människor bajsade utomhus så var det inget som någon påpekade till oss. Jag är så klart helt emot det om det hände, med det där var en mycket orättvis kritik mot oss. Jag kan acceptera att vissa beteenden inte blev bra, till exempel att det kunde bli fimpar och lite skräp. Det kan stämma. Med det andra stämmer inte.

Varför tror du frågan om konsulatet lyftes?

– Det vet jag inte, det kan jag inte säga något om. Men kanske har det politiska skäl.

Expressen möter ambassadören i Saltsjö-Duvnäs, där konsulatet för 42 miljoner kronor, är beläget. Foto: LISA MATTISSON

