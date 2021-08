Ever Given, ett av världens största containerfartyg, hamnade på tvären under sin färd genom Suezkanalen i slutet av mars – och blockerade all trafik.

Stoppet ledde till kaos inom världshandeln. Runt 15 procent av världens handelstrafik till sjöss går genom kanalen och proppen medförde omfattande förseningar.

Först efter en vecka kunde skeppet grävas loss.

När fartyget hade grävts loss hölls det kvar av egyptiska kanalmyndigheten, som krävde flera miljarder i ersättning. 106 dagar efter incidenten kunde Ever Given slutligen lämna kanalen.

I går återvände containerfartyget till olycksplatsen.

Ever Given gled in i kanalen som en del av en fartygskonvoj.

För säkerhets skull eskorterades olycksskeppet av två lotsfartyg och erfarna tjänstemän från kanalmyndigheten, rapporterar BBC.

Snart kunde man pusta ut. Genomfarten avklarades helt utan incidenter, enligt kanalmyndigheten.