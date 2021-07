Till tonerna av Nina Simones ”I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free” talar Olga Persson i sitt sommarprat om kvinnlig frigörelse. I synnerhet den från destruktiva förhållanden och från män som inte kan ta ett nej.

Programmets brännpunkt är en period under våren 2017, när våldet visade sitt fula tryne i Olga Perssons omedelbara närhet. Det var en lördag på våren och hon passade sina syskonbarn. De kollade på schlagerfestivalen och åt chips och glass. En efter en går barnen och lägger sig – till slut också Olga Persson.

– Jag somnar ungefär samtidigt som Tovas dödsskrik ekar över sjön ungefär 30 mil därifrån, berättar Olga Persson.

Tova hann inte ens ta studenten

Tova, det var hennes svägerskas systers barn. Hon var 18 år och en månad senare skulle hon ha tagit studenten. Hon hade varit på en fest på natten och inte kommit hem.

– På söndagen när vi vaknar är Tova död, då ligger hon fastsurrad med silvertejp vid en skottkärra på botten av en sjö, konstaterar Persson.

Mördaren låg och badade

Redan under eftermiddagen samma dag åkte Tovas mamma hem till Tovas ex-pojkvän, han låg i badet, med ont i ryggen – han visste förstås inte var Tova hade tagit vägen.

– De pratade med mördaren, fast det visste de inte då.

– Tova har gjort slut med sin tidigare kille. Jag vet att han har misshandlat henne tidigare, och att det är polisanmält. Jag vet redan, där och då, att hon är borta för alltid.

Ex-pojkvännens hån

Hon söker svaren till mordet i ex-pojkvännens kvinnosyn och kvinnohat. Precis så som andra i samhället letat svaren på terroristen Rakhmat Akilovs dåd i hans politiska åsikter och värderingar.

– Han lämnar minst sagt ledtrådar: ”Du ska lyda mig annars så fucking dör du”, ”Du har en feministvriden syn”. Det står klart och tydligt i sms och meddelanden. Han hånar och hotar och allt finns sparat på nätet, det rena kvinnohatet personifierat.

– Men när vi pratar om kvinnovåld är det i termer av enskilda misstag. Inte om kultur eller personliga värderingar. Han är bara tokig eller full.

Detta ska du tänka på när du anmäler en våldtäkt

LÄS MER: Rasismen fick Hanna att ge upp skådespeleriet