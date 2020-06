Okända öknamnen: Detaljerna om Ivankas och Melanias bråk

Det är i boken ”The art of her Deal: The untold story of Melania Trump” som en mycket spänd relation målas upp, skriver Daily mail. Boken är skriven av Washington Post-reportern Mary Jordan som länge följt Trump-familjen och framför allt Melania. I boken får man följa hennes liv från barndomen i Slovenien, via modellkarriären och hela vägen till Vita huset.

I boken skriver hon att Ivanka Trump och Melania Trump har öknamn för varandra. Enligt Mary Jordan har Melania ha hörts kalla Ivanka för ”prinsessan”. Samtidigt ska Ivanka, när hon var yngre, ha kallat Melania för ”tavlan”, eftersom hon tyckte att hon aldrig talade.

Ivanka Trump kallade Melania för ”tavlan”, för att hon sällan gör sig hörd, enligt boken. Foto: MEG KINNARD / AP TT NYHETSBYRÅN

När innehållet i boken blev offentligt gick Vita huset direkt ut och förnekade påståendena om relationen.

– Brottsstycken som dessa tjänar bara till för att framkalla icke-existerande historier om intriger som inte är värda det papper som de är skrivna på, säger Vita husets pressekretare Judd Deere i ett uttalande till Daily Mail.

Melania förhandlade om äktenskapslöftena

Boken målar upp en bild av presidentfrun som skiljer sig från hennes offentliga persona. Författaren beskriver Melania Trump som fokuserad, hänsynslös och ambitiös. Hon räds inte att lämna vänner i sticket när hennes syfte gynnas av det.

Detta gör att Melania Trump och presidenten har mer gemensamt än många tror, menar författaren.

”Båda är entusiastiska skapare av sin egen historia”, skriver Mary Jordan.

Melania flyttade inte in i Vita huset förrän sex månader efter maken – en tid som presidentfrun vigde åt att förhandla om sina äktenskapslöften. Melania ville, enligt boken, se till att parets gemensamma son Barrons arv var väl försäkrat – något Vita huset, även det, nekar till.

