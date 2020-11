Donald Trumps äldsta dotter, Ivanka Trump har sedan hennes far blev president arbetat som hans politiska rådgivare och assistent. Hon har med tiden blivit allt mer oumbärlig och är numera en av hans viktigaste medarbetare och kampanjare.

Efter den sista presidentdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden gick Ivanka Trump till hård attack mot demokraternas presidentkandidat på Twitter. Hon passade även på att hylla sin far i samma tweet. Donald Trumps yngsta dotter, Tiffany Trump har också valt att offentligt ta ställning mot Joe Biden och demokraterna.

Jobbade som socialarbetare

Jill och Joe Bidens dotter Ashley Biden, har inte riktigt stått i samma rampljus som trumpdöttrarna. Under de åtta år som hennes far var vicepresident till Barack Obama arbetade Ashley Biden med socialt arbete, och har till skillnad från Ivanka och Tiffany inte varit lika högljudd i sin kritik mot hennes pappas motståndare.

Ashley Biden har en masterexamen i socialt arbete och har arbetat som socionom i 15 år. Enligt henne var det ett kall som hon fick i tidig ålder av sina föräldrar.

– Min pappa är en livslång offentlig tjänsteman; och min mamma var lärare i en allmän skola - det finns i mitt DNA, sa Ashley Biden till tidningen Glamour år 2017.

I dag har hon helt slutat som socialarbetare och har likt trumpdöttrarna valt att stötta sin egen förälder i årets presidentkampanj.

Lanserade klädmärken

Trots att Ivanka Trump och Ashley Biden på flera sätt är varandras motpoler, har de ett stort intresse som de delar med varandra. De är både väldigt intresserade av design och har under under 2010-talet grundat var sitt modemärke.

År 2017 startade Ashley Biden sitt välgörenhetsmärke, Livelihood, som producerar huvtröjor med tryck. Hon vill tillsammans med hennes företag uppmärksamma och ekonomiskt stötta lokala välgörenhetsorganisationer runtom i USA.

– De mest effektiva sociala program finns i de lokala samhällena. De vet bäst hur finansieringen bör fördelas, sa hon till Glamour.

Ivanka Trump har också arbetat med design och mode. År 2011 började hon sälja kläder och skor i hennes eget namn.

Under en period sålde hennes märke allt ifrån exklusiva smycken, parfymer och accessoarer till enklare kläder. Men i Juli 2018 rapporterade The Wall Street Journal att hela hennes verksamhet tvingades stänga för gott. I stället valde hon att fokusera fullt ut på att hjälpa hennes far, tillika USA:s president, Donald Trump.

