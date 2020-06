Det råder ingen brist på böcker om Donald Trump, men denna gång är det en nära släkting som beslutat sig för att berätta vad hon vet.

Donald Trump är farbror till Mary Trump. Hon är dotter till Fred Trump Jr, presidentens äldre bror som avled 1981, bara 42 år gammal. Han hade länge kämpat med alkoholism.

Boken heter ”Too much and never enough” - (För mycket och aldrig nog), och enligt Daily Beast kommer den att publiceras den 11 augusti, ett par veckor före republikanernas konvent.

Men nej, detta blir ingen hyllningsbok till presidenten. Mary Trump, 55, gillar inte sin släkting.

Berättar i detalj

Enligt Daily Beast kommer Mary Trump i boken i detalj att berätta hur det var hon som var huvudkällan till New York Times Pulitzer-belönade avslöjande 2018 hur Donald Trump bland annat fick över 400 miljoner dollar i stöd från sin pappa Fred Trump Sr. Mycket av det via tvivelaktiga skattelösningar.

New York Times hade bland annat kommit över Fred Trump Sr:s inkomstdeklarationer. Det var Mary Trump som försett tidningen med materialet.

Syskonen Trump. Donald Trump (andra från höger). Fred Trump Jr (I mitten) avled redan 1981. Det är hans dotter Mary som skrivit en bok om Trump och släkten.

Mary Trump: ”Naivt”

Mary och hennes bror hamnade i konflikt med andra delar av släkten, bland annat Donald Trump, efter Fred Jr.s död. Hon har sällan låtit sig intervjuas, men sa till Daily News år 2000 att:

– Med tanke på den här familjen, så skulle det var mycket naivt att säga att det inte hade något med pengar att göra. Men för mig och min bror handlade det mycket mer om att få ett erkännande för vår pappa.

Enligt Daily Beast kommer hon i boken också att citera från samtal hon haft med Maryanne Trump Barry, presidentens syster. Hon är pensionerad domare.

Boken av Mary Trump är inte den enda kritiska boken om Trump som kommer denna sommar. Hans förre nationella säkerhetsrådgivare, John Bolton, kommer också ut med en bok: ”The Room where it happened”.

Böckerna om Trump Här är några tidigare böcker om president Donald Trump som fått stor uppmärksamhet: Michael Wolff: Fire and Fury: Journalisten Michael Wolff hade tillgång till Vita huset under flera veckor och skrev en avslöjande bok om presidentens första år i Vita huset. Påstod bland annat att Donald Trump aldrig själv räknat att bli vald och att Melania Trump grät på valnatten. Bob Woodward: Fear Journalisten som med Carl Bernstein avslöjade Watergate. Har skrivit ett otal samtida böcker om sittande presidenter. Gav en bild av ett kaotiskt Vita hus och citerade medarbetare som förfärades över Trumps okunskap. Philip Rucker och Carol Leonnig: A Very Stable Genius Två reportrar på Washington Post som intervjuat ett stort antal medarbetare och före detta medarbetare i Trumps administration. Ger liksom - Woodwards bok - interiörer av kaos och okunskap. Enligt förre stabschefen John Kelly visste Trump exempelvis inte vad som hänt vid Pearl Harbor. Visa mer Visa mindre

LÄS MER: Sju avslöjanden i den nya boken om Trump

LÄS MER: Stormy Daniels avslöjar Trumps allra mest privata