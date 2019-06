Barack Obama och hustrun Michelle besökte Stockholm under torsdagen förra veckan tillsammans med barnen Malia och Sasha. Obama deltog i den exklusiva techkonferensen Brilliant Minds – men det blev en snabb visit.

Redan på fredagen lyfte privatplanet från Arlanda och åkte till Spanien. Enligt spanska medier närvarade Obama vid en konferens i Marbella, Malaga.

Barack Obama besökte den franska Rivieran. Foto: E-PRESS PHOTO.COM//NO CREDIT / E-PRESS TT NYHETSBYRÅN

Besökte U2-stjärnorna

Men sedan var det dags för en veckas semester för familjen Obama. Den spenderades på den Franska rivieran.

Hela familjen ska först ha bott på 1700-talsherrgården Le Mas des Poiriers i Villeneuve-lès-Avignon. Att hyra herrgården ska kosta 55 000 euro – närmare 600 000 kronor, enligt franska medier.

Den lyxiga herrgården ligger i Provence, Frankrike. Foto: Le Mas des Poiriers

Sista stoppet blev en lunch under fredagen tillsammans med Bono, 59, och The Edge, 57. U2-medlemmarna, Obama och Michelle sågs tillsammans – alla med huvudbonad – i det soliga vädret i Èze. Döttrarna Malia och Sasha var också med under lunchen, så även flera säkerhetsvakter, skriver Daily Mail.

Rockstjärnorna äger en lyxig herrgård på den Franska rivieran där Obama med familj tillbringade sin dag.

Michelle Obama och Bono. Foto: Revolver / BACKGRID

Rockstjärnan Bono. Foto: Revolver / BACKGRID

Middag med George och Amal Clooney

Nästa stopp på sin semester blir Italien. Där ska de besöka George, 58, och Amal, 41, Clooney i deras villa vid Comosjön.

Familjen kommer att delta vid en välgörenhetsmiddag för The Clooney Foundation for Justice under lördagskvällen.

George och Amal Clooney har tidigare fått besök till deras villa av välkända namn som Meghan Markle och Brad Pitt.

Amal och George Clooney får besök av Obama med familj. Foto: BERETTA/SIMS/REX / BERETTA/SIMS/REX/IBL REX FEATURES

