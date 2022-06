ÖB Micael Bydéns nya kärlek efter skilsmässan

I början av maj berättade Expressen att ÖB skulle skiljas efter 23 års äktenskap.

Skilsmässoansökan skickades in den 29 november förra året. Efter betänketiden på minst sex månader har nu Micael Bydén, 58, i början av juni skickat in en ”Begäran om skilsmässa efter betänketid”. Den är undertecknad av honom, men inte av hustrun.

Hans nya kärlek är Linda H Staaf, 46, underrättelsechef på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Expressen har sökt Micael Bydén via Försvarets presstjänst som svarar ”inga kommentarer”.

Inte heller Linda H Staaf vill kommentera uppgiften:

”När det gäller frågor om mitt privatliv och familjeförhållanden önskar jag ligga lågt offentligt”, svarar hon i ett mejl.

”Bara att gratulera dem”

Som ÖB har Micael Bydén säkerhetsklass 1 vilket betyder att han ”får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig”, och har möjlighet att ”orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet”. Risknivån i hans privatliv, relationer och vanor är noga genomlyst av arbetsgivaren.

– Det alltid viktigt att vara öppen med relationer så att man inte blir sårbar och kan utnyttjas av till exempel främmande makt. Håller man dem hemliga kan man bli utsatt för utpressning. Det har drabbat personer i militära och andra säkerhetsbefattningar, diplomater och politiker genom åren, säger säkerhetsexperten Joakim von Braun.

En annan säkerhetsexpert, som vill vara anonym, anser att val av ny partner i det här fallet är särskilt omdömesgillt.

– Det är bara att gratulera dem, jag är glad att ÖB valt en person med högsta säkerhetsklassning, säger han.

Toppchef inom polisen

Som chef för polisens underrättelseverksamhet leder Linda H Staaf arbetet mot kriminella nätverk, penningtvätt och finansiering av terrorism. Hon bor i Norrköping och började 2004 hos polisen.

Hon blev chef för underrättelseenheten på Noa 2015 och fick sitt mediala genombrott förra året när hon ledde den svenska delen av underrättelseinsatsen Trojan Shield som lurade vålds- och narkotikabrottslingar över hela världen i fällan med hjälp av den krypterade chattappen Anom – och ledde till att runt 800 kunde gripas.

”Svensk polis har genomfört ett av de mest omfattande tillslagen någonsin i en underrättelsebaserad operation mot våldsbrotts- och narkotikanätverk”, sa hon vid en internationell presskonferens och berättade att man i Sverige gripit 155 misstänkta och avstyrt mer än tio mord.

Hon växte upp i Östersund där mamman var Norrlands första kvinnliga polis och pappan drev åkeri. Hennes deckare ”Ulv i fårakläder” gavs ut 2018.

Micael Bydén tillträdde som överbefälhavare 2015. Han var tidigare bland annat stridspilot och flygvapenchef och har varit öppen om sitt privatliv och i flera intervjuer talat om familjen. Bland annat sa han 2017 till Expressens Karin Sörbring i en intervju hemma i sitt kök i Södertälje om priset för en karriär i Försvarsmakten:

– Kostnaden är i relation till familjen. Jag har jobbat mycket genom åren, men alltid haft en diskussion med min fru och prioriterat att ägna mig åt familjen och vännerna övrig tid. Det där med att utöva hobbies och ha egen tid har fått stå tillbaka.

Expressen har sökt Micael Bydén via Försvarets presstjänst som svarar ”inga kommentarer”. Micael Bydén avböjde också att svara på frågor om relationen under nationella totalförsvarsdagen under lördagen.

