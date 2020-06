Forskare i Kina har nyligen upptäckt ett nytt influensavirus. Viruset har hittats hos grisar, men enligt forskarna kan det infektera människor.

De är oroade över att viruset börjar mutera så att det sprids lättare mellan människor och i värsta fall skapar ett globalt utbrott – en pandemi.

På grund av att viruset är nytt kan människor helt sakna immunitet.

Forskare: ”Vi bör inte ignorera det”

Det nyupptäckta viruset har enligt forskarna ”alla kännetecken” för att anpassa sig väl för att smitta människor. Därför behöver man kontrollera viruset noga. I tidsskriften ”The Proceedings of the National Academy of Sciences” skriver forskarna att åtgärder bör genomföras och snabba kontroller av de arbetare som jobbar med grisarna, skriver BBC.

– Just nu är vi distraherade av coronaviruset och med all rätt. Men vi får inte glömma eventuella nya farliga virus. Även om detta nya virus inte är ett omedelbart problem så bör vi inte ignorera det säger professor Kin-Chow Chang som studerat viruset, till BBC.

Viruset som fått namnet G4 EA H1N1 har visat sig ha vissa likheter med svininfluensan från 2009 som orsakades av en ny variant av influensavirus och påträffades första gången i Mexiko.

Här är över 80 procent smittade av corona