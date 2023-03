Nytt snöoväder drar in – trippla kaosvarningar

Efter veckans snöoväder kommer ytterligare en snösmäll.

I Dalarna, norra delarna av Värmland och stora delar av Svealand har en gul varning utfärdats för snöfall. I östra Svealand kommer också vinden tillta med tidvis hårda vindbyar.

Ovädret rör sig in över västra Sverige under morgonen och når ostkusten på eftermiddagen.

”Totalt 5-10 cm snö med stora lokala variationer, och snön kommer att vara tung och blöt”, skriver SMHI på sin hemsida.

Även för Västernorrlands- och södra Västerbottens kustland har en gul varning utfärdats. Det drar in under eftermiddagen och väntas ge mellan 10 och 15 centimeter snö under kort tid.

Kan orsaka problem

Enligt SMHI kan snön orsaka flera problem i de drabbade områdena. Trafiken väntas gå långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

Det riskerar också att bli svårframkomligt på vägar om snöröjning dröjer eller om olyckor sker. Även kollektivtrafiken kan försenas, och inställda avgångar är att vänta, enligt SMHI.

De stora snömängderna kan också orsaka problem för el- och teleförsörjningen på platser med luftburna elledningar.

Under tisdagen ligger snövarningen kvar för Västernorrlands- och södra Västerbottens kustland.