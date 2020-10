Nytt rekord – över 50 miljoner har förtidsröstat

För att undvika köer och trängsel vid vallokalerna har många väljare i USA valt att förtidsrösta. Och nu visar nya siffror att väljarna slagit rekord.

Drygt 50,9 miljoner personer har röstat i förtid, enligt AFP.

Siffrorna kommer från en undersökning av US Elections projekt via universitetet i Florida. Deras statistik visar att drygt 35 miljoner har röstat via posten än så länge. Därtill har drygt 15 miljoner lagt sin röst via specialanpassade valurnor inför valdagen 3 november.

Förtidsröstningen förlängdes i år med tanke på pandemin. Enligt en undersökning av Washington Post och universitetet i Maryland var det ett önskat beslut. Mer än 60 procent uppgav nämligen att de ville rösta i förtid.

