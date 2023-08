Nynazistisk milis hotar sluta strida för Putin

Rustij har under en lång tid stridit tillsammans med ryskstödda separatister i Donbass i Ukraina. Milisen är sanktionsbelagd av USA och EU.

En av ledarna för styrkan är Vojislav Torden, 36, som just nu sitter häktad i i Finland misstänkt för att ha begått terrorbrott i Ukraina under 2014 och 2015.

Ukraina vill ha honom utlämnad, men några sådana beslut är inte fattade.

I ett uttalande på Telegram sätter Rustij nu press på Ryssland att göra mer för att få deras ledare frigiven, annars slutar de strida.

”Om ett land inte kan skydda sina medborgare, varför ska medborgarna då skydda landet?”, skriver gruppen i inlägget.

Kännbart hot

Samtidigt kommer uppgifter från den amerikanska tankesmedjan ISW om att styrkan ska ha förflyttats till södra fronten i området kring byarna Robotyne och Verbove. Samma plats där det ukrainska försvaret nyligen nått framgångar.

Enligt tankesmedjan är det ett strategiskt viktigt område vilket gör hotet extra kännbart.

Det är troligt att styrkorna befinner sig i området, säger militärstrategen Johan Huovinen från Försvarshögskolan till DN.

– Ukraina har fått in en fot igenom dörren och det är ett ansträngt läge för den ryska sidan. Därför kastar man nu in de resurser man har och frivilliga strukturer kommer in. Det här kan absolut vara en av dem.

Motståndet från Rustij är inte det första inom det ryska försvaret, och inte heller det sista, enligt Huovinen

– Nästan ett år har gått sedan mobiliseringen. Möjligheten att rotera personal och ge permission har inte varit särskilt stor. Människor som inte är vana militärer utan har tvingats in i armén kommer naturligtvis att känna utmattning, säger han till tidningen.

LÄS MER: Premium Senaste nytt om kriget i Ukraina

LÄS MER: Putins nya maktdrag efter Wagnerkuppen