NYHETSDAGEN: Vindarna slår hårt mot Sverige • 114 fall av coronaviruset kopplas till sjukhus i Sydkorea • Uttalande visar sprickan i brittiska kungafamiljen

Tåg ställs in och broar stängs – SMHI varnar för kaosväder

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket hård vind i stora delar av landet. Och det hårda vädret ställer till det. Elavbrott, nedfallna träd – och i Uppsala har ett träd krossat taket på en villa.

I Gästrikland säger räddningstjänsten:

– Håll er hemma om ni kan.

Det hårda vädret påverkar vitt skilda delar av Sverige.

På grund av vindarna avråds vindkänsliga fordon att resa över Öresundsbron. Samtidigt har Uddevallabron helt stängts av på grund av de kraftiga vindarna.

Trafikverket har också ställt in tågtrafiken under hela lördagsdygnet på flera mindre sträckor i västra Sverige på grund av blåst och högt vattenstånd.

Men vid 16-tiden på lördagen fick räddningstjänsten i Uppsala larm om att ett stort träd hade fallit ner och krossat en villa i Uppsala. Ägarna var inte hemma när olyckan inträffade.

– Vi är inte kvar på plats. Men det var ett stort träd som föll. Ägarna var inte hemma, som tur var, säger Per Johansson, ledningsoperatör på räddningstjänst Mitt.

Ett träd har fallit över en villa i Uppsala. Foto: Utryckning Uppsala

Corona härjar på psykavdelning i Sydkorea

Coronaviruset fortsätter sprida sig i flera olika länder utanför Kina och Sydkorea är hårt drabbat med 433 fall. 229 av dessa är nya och rapporterades under lördagen.

Nu har smittan fått fäste på en psykiatrisk avdelning, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Nästan alla patienter ska vara smittade på avdelningen som är belägen på ett sjukhus i miljonstaden Daegu.

Utbrottet misstänks vara kopplad till den våldsamma coronaspridningen i en kristen sekt, ”Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony”, i Daegu.

Sekten kopplas till 230 fall av corona i Sydkorea.

Uttalandet som visar sprickan i familjen

På fredagen kom beskedet – prinsparet kommer inte använda varumärket ”Sussex Royal”. Men det slutgiltiga beslutet har fått Meghan och prins Harry att gå i taket.

I ett nytt uttalande påpekar de återigen att drottningen inte äger ordet ”kunglig”, skriver Mailonline.

I pressmeddelandet skriver prinsparet att drottningen inte äger ordet ”royal”, men att de ändå tänker acceptera önskan om att inte använda ordet i sin egen marknadsföring.

”Även om det inte finns någon lag som säger att monarkin eller hovet äger användningen av ordet ”royal” utanför Storbritannien, tänker inte hertigen och hertiginnan av Sussex att använda ”Sussex Royal” eller på något sätt inkludera ordet ”royal” i sitt varumärke efter våren 2020.”, står det bland annat i uttalandet.

Kungliga experter säger att prinsparets pressmeddelande är en ”medial katastrof” och att det är onödigt att uttala sig på det sättet som de gjort. Och att det bara tydliggör ännu mer hur missnöjda de är med drottningen och brittiska kungahuset.

