NYHETSDAGEN: Tv-profilen Erik Granqvist: Jag utsattes för övergrepp • Elin, 18, mördad med hammare i husbil • Två döda på konserthus i Uppsala – en föll från hög höjd

Tv-profilen berättar om övergreppen

Kyle Beachs vittnesmål om sexuella övergrepp inom Chicago Blackhawks organisation har skakat om hockeyvärlden.

För tv-profilen Erik Granqvist blev det väldigt omtumlande.

I Viaplay Hockey Podcast berättar han nu för första gången offentligt om det trauma som han själv utsattes för som ung hockeyspelare. SportExpressen har varit i kontakt med tv-experten, som godkänner att vi citerar hans berättelse från podcasten.

Erik Granqvist berättar att han som ung hockeyspelare var med om en inkilning.

– Jag har förträngt och förminskat händelsen i mig själv för att överleva, säger han.

Vännen misstänks ha mördat Elin med hammare

27-åringen åtalas vid Lunds tingsrätt för att ha slagit ihjäl Elin med en hammare. Enligt misstankarna skedde det i en husbil, varpå han flyttade och grävde ner kroppen i sin egen trädgård.

Enligt misstankarna ska mannen ha gjort sig av med hammaren och Elins tillhörigheter genom att kasta dem i en damm. Ett vittne ska också ha sett 27-åringen vid dammen under dagen den 30 mars.

Flera engagerade sig i försvinnandet och vänner och bekanta i Höör sökte under över ett dygn efter Elin. En av dem som hjälpte till var den nu mordmisstänkte 27-åringen som delade en efterlysning av Elin på Facebook. Och själv hjälpte till att leta.

Efter ett drygt dygn erkände att han dödat sin vän.

LÄS MER: Vännen misstänks ha mördat Elin med hammare

Två döda på konserthus i Uppsala

Samtalet till polisen kom klockan 18.48 på tisdagen.

Enligt polisen föll en person från hög höjd och hamnade på två andra personer nere på golvet.

– En person konstaterades avliden och ytterligare en person avled på väg till sjukhuset, säger Magnus Jansson Klarin vid polisen.

En tredje person som var på marken blev också träffad, men enligt polisen ska hen inte ha livshotande skador. Personen som föll ska ha avlidit på plats.

Polisen spärrade av Uppsala konsert och kongress under kvällen.

Klockan 19.30 skulle föreställningen ”Thank you for the music” ha börjat i stora salen. Föreställningen är en hyllning till Björn & Benny och deras musik och bland andra Kalle Moraeus medverkar.

Konsertarrangören MTLive skriver på Facebook att de ställt in konserten och att ”alla befinner sig i chock”.