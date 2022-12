NYHETSDAGEN: Trumps ilska • 15-åring häktad efter skjutning • Andrew Tate frihetsberövas i 30 dagar

Trumps ilska efter att deklarationerna släppts

Efter flera års tvist, där USA:s tidigare president Donald Trump försökt hålla dem hemliga, har ett utskott i representanthuset släppt hans deklarationer – strax innan huset tas över av en republikansk majoritet 3 januari.

I ett uttalande på fredagen säger Donald Trump:

– Det kommer leda till hemska saker för så många människor. Den stora sprickan i USA kommer nu att växa sig ännu större.

Trump har också släppt en video där han uttalat sig.

– Det är ingenting annat än ytterligare en förvirrad politisk häxjakt som pågått från och med den dag som jag åkte ned för rulltrappan i Trump Tower.

Deklarationerna gäller åren 2015 till 2020 och släpps med en del information, som Trumps bankkontonummer, hemlighållet, rapporterar AP.

15-åring häktad efter skott mott lägenhetsdörr

Natten till onsdag sköts det mot en balkong i Gubbängen – kvällen därpå avlossades automateld mot en dörr i porten intill. Flera uniformerade poliser stod nedanför huset för att utreda den tidigare skottlossningen. Då hördes skotten i trapphuset.

Enligt uppgift avlossades omkring 25 skott med automatvapen mot lägenhetsdörren, där en ostraffad man i 70-årsåldern bor. Polisens teori är att gärningsmännen tog fel.

En 14-åring och en 15-åring greps, båda förrymda från HVB-hem, enligt Expressens uppgifter. Polisen beslagtog även ett vapen under insatsen. 15-åringen häktades på fredagen på sannolika skäl misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Han nekar till brott.

Kammaråklagare Karin Hammar kan inte uttala sig om samband mellan händelserna eller andra omständigheter i utredningen.

Andrew Tate frihetsberövas i 30 dagar

Andrew Tate, en tidigare kickboxare som blivit ökänd och fått en stor följarskara genom hatfull retorik och misogyna utspel, kunde under torsdagen gripas av en insatsstyrka under en räd mot hans lyxhus i Bukarest. Under fredagen gick rumänsk domstol åklagaren till mötes och lät häkta Tate i 30 dagar för bland annat människohandel.

Andrew Tates bror Tristan är medmisstänkt och greps också under tillslaget, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även två rumäner misstänks i härvan som också omfattar misstankar om att de inblandade har bildat ett kriminellt nätverk.

Utredarna har lokaliserat sex kvinnor som uppges ha blivit sexuellt utnyttjade av gruppen.

Att Tate – efter att ha utretts sedan i våras – kunde gripas har tillskrivits ett Twitterbråk som han hamnade i med Greta Thunberg. En av tweetarna som Tate skickade till den svenska klimataktivisten innehöll ett videoklipp på pizzakartonger tillhörande en rumänsk restaurangkedja vid namn ”Jerry's Pizza”. Klippet sägs ha övertygat polisen om att Tate befann sig i landet och gav grönt ljus till räden mot hans lyxhus.

