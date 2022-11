NYHETSDAGEN: Svenska ilskan mot Fifa • FN blixtinkallar till möte – Zelenskyj ska tala • Äldre man gripen misstänkt för mordet i Växjö

Svensk ilska mot Fifa efter förbudet

Sju europeiska länder hade planerat att använda One Love-kaptensbindeln under VM i Qatar, men på måndagsmorgonen drog sig samtliga ur. Nu sållar sig det Svenska fotbollförbundet, som också deltog i One Love-kampanjen, till kritikerna.

– Det är ett självmål av sällan skådat slag som Fifa-ledningen har gjort i den här frågan, säger ordföranden Karl-Erik Nilsson.

Samtidigt gick Abir Al-Sahlani (C) till attack mot Fifa-presidenten Gianni Infantino – i Europaparlamentet.

– Du har inte en aning om hur det är att vara en arabisk kvinna, sa hon och syftade på Infantinos tal där han bland annat sa att ”i dag känner jag mig arabisk”.

Till Expressen säger Al-Sahlani:

– Jag blir så oerhört provocerad av den här infantila gubbjäveln.

Zelenskyj blixtinkallar till möte med FN

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kallat till ett möte med FN efter onsdagens ryska robotattacker. Det skriver presidenten på Twitter:

”Mord på civila, förstöring av civil infrastruktur, det är terrorhandlingar. Ukraina fortsätter att kräva ett beslutsamt svar på dessa brott från det internationella samfundet”.

Formellt ska det dock ha varit USA och Albanien som kallade till möte, enligt Dagbladet. Norska UD bekräftar att det kommer att hållas ett möte klockan 22, svensk tid, skriver Dagbladet.

Enligt ukrainska militären ska det röra sig om 67 ryska robotar som avfyrades mot Ukraina på onsdagen, varav 51 stycken sköts ner. El- och vattenförsörjningen är helt utslagen i Kiev efter de senaste anfallen, enligt ukrainska myndigheter, som TT hänvisar till.

CNN rapporterar att minst sju personer har dött, med hänvisning till ukrainska tjänstemän.

Man gripen för mord på jämnårig i Växjö

Mannen i 70-årsåldern sköts ihjäl i ett villakvarter i Växjö på tisdagskvällen.

En jämårig man anhölls i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för mord. Det är den högre misstankegraden.

Under hela onsdagen arbetade polisen med att lokalisera var den efterlyste mannen uppehöll sig. Den misstänkte greps, vilket Smålandsposten var först med att rapportera, vid en camping i Tingsryd.

Polisens presstalesperson Robert Loeffel beskriver gripandet som odramatiskt.

– Vi lokaliserade honom och vid anträffandet beordrades han ner på marken av polisen och åtlydde det. Det gick lugnt och stilla.

Mannen förhörs under kvällen och därefter ska åklagare ta ställning till fortsatt anhållande.