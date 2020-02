NYHETSDAGEN: Stormen Dennis drar in – tåg inställda i 42 timmar• Duplantis glädje efter nya världsrekordet • Första dödsfallet i Coronaviruset i Europa

Stormen Dennis drar in – tåg inställda i 42 timmar

Stormen Dennis kommer dra in med enorma mängder regn och blåst. Under natten mot söndag kommer ovädret in. Men det dröjer ända fram till slutet av måndag och tisdag innan det avtar och lugnar ner sig.

– Det är inte omöjligt att det blir värre än Ciara eftersom det kommer vara så pass blåsigt på söndag och på måndag innan det avtar mer markant. Dessutom kommer det komma mer nederbörd än förra stormen, säger meteorologen Lasse Rydqvist.

Främst är det de västra delarna av Götaland, Svealand och Västerbotten som kommer att drabbas av ovädret. Under natten och måndagen kommer flera tåg att ställas in. Det är främst tågbanorna i södra Sverige som kommer att drabbas.

Duplantis glädje efter nya världsrekordet

Armand Duplantis har slagit världsrekord för andra helgen i rad. Det nya rekordhoppet mätte 6,18.

– Det är galet. Jag vet inte vad som händer, säger Armand Duplantis till Radiosporten efter hoppet i Glaskow.

Stavhopparens manager Daniel Wessfeldt är helt säker på att Duplantis kommer slå fler rekord i framtiden:

– Han kommer hoppa 6,30. När jag ser honom hoppa i dag känner jag mig säker på det, säger han.

Första dödsfallet i Coronaviruset i Europa

Corona-viruset fortsätter att sprida sig och under lördagen bekräftades det första dödsfallet i Europa, rapporterar AFP.

Frankrikes hälsominister Agnès Buzyn uppger att det handlar om en kinesisk turist i 80-årsåldern, som kommit till landet från Hubeiprovinsen i mitten av januari.

Mannen ska sedan den 25 januari ha varit inlagd och isolerad på ett sjukhus i Frankrikes huvudstad Paris, tillsammans med sin dotter. Sjukdomsläget för dottern ska vara stabilt.

Viruset har redan spridit sig till stora delar av Asien och Europa. Det första coronafallet konstaterades i Afrika under fredagen enligt AFP, och i takt med att viruset har spridit sig till närmare 30 länder har forskare börjat uttala sig om vad specifika länder löper för risk. Forskare bedömer att 60 procent av världens befolkning kan smittas – och 400 000 kan dö bara i Storbritannien.