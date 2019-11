NYHETSDAGEN: SMHI varnar för blixthalka • Man och kvinna misstänks ha dödat bebis i taxi • Ozonhålet det minsta någonsin

SMHI varnar för snö – nu ställs bussar in

All stadsbusstrafik i Östersund ställdes under tisdagen in på grund av halka, skriver Östersunds-Posten. Totalt handlar det om ett 30-tal bussar, rapporterar tidningen.

Det var inte förrän under eftermiddagen som en del busslinjer kunde börja rulla igen. Och det kommer att vara fortsatt besvärligt i trafiken på grund av väderleken, meddelar väderexperterna.

– Det kommer nog fortsätta vara halt i området in på kvällen, så man får ta det väldigt försiktigt om man ger sig ut i trafiken, säger Lasse Rydqvist, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Misstänks för spädbarnsmord – i en taxi

En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för att ha dödat ett spädbarn. Brottet misstänks ha inträffat i södra Sverige mellan fredag och lördag.

De båda anhölls på lördagskvällen och är anhöriga till barnet. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för mord, skriver lokala medier. Kvinnan begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för mord alternativt barnadråp.

Enligt Aftonbladet skedde brottet i en taxi mellan Kalmar och Kristianstad.

Nya siffror visar: Minsta ozonhålet någonsin i år

På 90-talet talades det ofta om ozonhål och ett allt tunnare ozonskikt – och det var länge en stor miljöfråga i Sverige.

I dag finns endast ett ozonhål – och ozonhålet ovanför Antarktis är nu det minsta på flera decennier.

I oktober i år var hålet det minsta på flera decennier – sen man började mäta 1985.

Det beror på ”en ovanligt tidig och kraftig stratosfärisk uppvärmning”, enligt SMHI.

