SD:s Rebecca Ädel avgår efter Expressens avslöjande

SD-politikern Rebecca Ädel lämnar sina politiska uppdrag och det egna partiet med omedelbar verkan, det meddelade Sverigedemokraterna under fredagen.

Beskedet kommer efter Expressens och Expos avslöjande om att Rebecca Ädel spridit nazistisk propaganda i flera års tid under påhittat namn.

I ett öppet brev som publicerades i samband med beskedet skriver Ädel om sin nazistiska bakgrund, bland annat att det var ”tiden i livet som man skäms över”. Hon skriver även att hon lämnar partiet eftersom hon ”inte vill att SD ska förknippas med något som har med nazism och rasism att göra”.

Expressen har under fredagen sökt Tony Björklund, ordförande för SD Nynäshamn. Han skriver i ett mejl att han inte har några andra kommentarer än det som framgår i pressmeddelandet där Ädel avgår.

Nynäshamns kommun kommer att genomföra en undersökning kring fallet.

– På vår arbetsplats är vi tydliga med att vi har ett demokratiskt uppdrag där vi arbetar för alla människors lika värde. Vår värdegrund som gäller oss alla som arbetar i kommunen är väldigt tydlig på den punkten, säger Petra Kålbäck, tillförordnad kommundirektör

Nobelstiftelsen: Irans ambassadör inte välkommen

Irans ambassadör Ahmad Masoumifar är inte välkommen till Nobelfesten.

”Vi bedömer givet den allvarliga och eskalerande situationen att Irans ambassadör inte bör bjudas in till Nobelprisutdelningen”, skriver Nobelstiftelsen i ett mejl till Expressen.

Beskedet kommer efter den senaste veckans kritik mot stiftelsen efter att de beslutat om att stoppa Rysslands och Belarus ambassadörer från Nobelfesten - men inte Irans ambassadör.

”Trots att Sverige och andra europeiska länder ännu inte har någon motsvarande diplomatisk linje gällande Iran, är frågan under utveckling och vi bedömer givet den allvarliga och eskalerande situationen att Irans ambassadör inte bör bjudas in till Nobelprisutdelningen”, skriver Nobelstiftelsen i mejlet.

Jerry Lee Lewis är död

Den legendariska amerikanska rockmusikern Jerry Lee Lewis är död, enligt ett meddelande på artistens hemsida.

Jerry Lee Lewis föddes i i Louisiana 1935 och fick ett stort genomslag under slutet av 1950-talet med låtar som ”Whole lotta shakin’ goin on” och ”Great balls of fire”.

Under den här perioden skapade Jerry Lee Lewis även stora rubriker världen över – efter att han gift sig med sin 13-åriga kusin.

1986 valdes han in i ”Rock and Roll Hall of Fame”.

Jerry Lee Lewis blev 87 år.