NYHETSDAGEN: Så klarar du nya rekordhöjningen av räntan • Putins tal skjuts upp – kan tyda på ”kaos” • Filmer på misshandlad flicka sprids på nätet – två anhållna

Så klarar du ekonomin efter nya chockräntan

Dagens rekordhöjning av styrräntan påverkar svenska hushåll och kan sätta många familjer i en knivig ekonomisk sits.

Men det finns knep att ta till.

Expressen har talat med experter som ger dig tips.

– Beta av dyra krediter fort om man kan, konkurrensutsätta sitt bolån, jämka sitt bolån så man får ränteavdraget varje månad i stället för en gång per år, säger Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza.

LÄS MER: Så klarar du nya rekordhöjningen av räntan

Putins uppskjutna tal kan tyda på kaos

Natos vicebefälhavare för Europa Richard Shirreff säger till Sky News att Putins försenade tal kan tyda på ”kaos bakom kulisserna”.

Talet var planerat att starta klockan 20 lokal tid i Moskva, men drog inte i gång.

– För mig tyder det här på en del kaos, säger Richard Shirreff till Sky News.

Senare på kvällen uppgav Putins tidigare rådgivare att talet skjuts upp till i morgon, enligt Sky News.

Två kvinnor gripna för grov misshandel

En kvinna i 20-årsåldern och en kvinna i 50-årsåldern har gripits misstänkta för grov misshandel av en flicka i treårsåldern.

Detta efter att videoklipp som påstås visa hur en mamma misshandlar sin dotter i spridits på sociala medier.

Under måndagskvällen fick polisen i Blekinge in en stor mängd anmälningar och under kvällen kunde de identifiera mamman i videoklippen, och gripa henne.

– Vi har inte sett något tecken på att något varit fel, hon har skickat bilder av sin dotter då och då där dottern lekt och verkat glad. Den lilla flickan har alltid varit jätteglad. Jag har aldrig misstänkt något, säger en närstående till en av de misstänkta kvinnorna.