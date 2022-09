NYHETSDAGEN: Resebolaget Detur ställer in resor • Putin i direktkontakt med slagfältet – irritation bland styrkor • Gudrun Sjödén avgår efter Expressens granskning

Detur ställer in flygresor från Sverige

På torsdagsförmiddagen kunde Expressen berätta att svenska resenärer i Alanya vittnar om att de hotats med att kastas ut från sina hotellrum för att ägarna inte fått betalt av Detur. Anledningen som angavs var att bolaget hade köpts upp av ett annat bolag, att betalningarna till hotellen var tillfälligt frysta och att gästerna därför skulle lägga ut pengar för att återbetalas senare.

Nu skriver SVT Nyheter att Detur ställt in flera resor från Sverige. En buss i Sundsvall med 50 personer fick vända hem efter att bolaget ställt in resan och resenärer som skulle åkt från Göteborg till Kreta har informerats via mejl om att resan är inställd.

I ett mejl som Detur skickat ut till en resenär står det att ”det finns behov av en omstart för att säkerställa ett hälsosamt företag”, att bolaget ska få nytt kapital och att en omorganisation genomförs, enligt SVT.

Expressen har förgäves sökt Detur.

Putin i direkt kontakt med slagfältet

Det är i en artikel av CNN som Rysslands militär framställs som allt mer splittrad när Putin kämpar för att få kontroll över Ukrainas motoffensiv, som pågår i båda östra och södra delarna av landet.

Enligt amerikanska och andra västerländska underrättelsekällor ger Putin själv direkta order till generalerna på slagfältet. En ordning som inte hör till vanligheterna i en modern militärorganisation och som tyder på en dysfunktionell kommandostruktur, menar källorna.

CNN skriver vidare att det finns en irritation hos officerarna i fält, som menar att detaljstyrningen från Moskva är ohållbar.

Efter de ryska misslyckandena har Ryssland börjar förflytta nyckelpersoner inom militären. Bland annat ska befälhavaren i Charkiv-regionen ha fått lämna efter endast 15 dagar, enligt CNN:s uppgifter.

Gudrun Sjödén avgår – lämnar landet

Gudrun Sjödén avgår. Det meddelar hon på sin Instagram.

Orsaken är, enligt Gudrun Sjödén själv, Expressens granskning.

Expressens reporter Karin Sörbring har i flera artiklar granskat missförhållanden inom företaget. Missförhållandena rör rasism, kränkningar och mobbning på arbetsplatsen. Gudrun Sjödén beskriver det själv som ”en medieattack”.

”Orsaken är alla tunga månader sedan Expressens mediaattack i april.” skriver Sjödén i sitt inlägg. Hon skriver också att hon kommer lämna Sverige för New York.

När Expressen under torsdagen frågar vd:n Ann Adelsson om det finns något hon vill säga kring Gudrun Sjödéns avgång säger hon:

– Nej, det gör det inte. Men tack för att du frågade, hej då, innan hon avslutar samtalet.