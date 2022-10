FHM: ”Relativt hög” covid-smitta i samhället

Omkring 1,5 procent av befolkningen var positiva för coronaviruset som orsakar covid-19 i slutet av september, enligt Folkhälsomyndighetens stickprovsundersökning.

Det är ungefär samma nivå som vid den förra undersökningen i mars, då 1,4 procent bar på viruset.

I ett pressmeddelande säger myndighetens enhetschef Sara Byfors att behovet av intensivvård är begränsat. Det beror på den höga vaccinationstäckningen och att omikron inte orsakar allvarlig sjukdom för de flesta.

– Samtidigt har antalet patienter inom slutenvården och boende inom äldreomsorgen som är positiva för SARS-CoV-2 varit relativt högt under en längre period. Därför är det inte förvånande att vi fortsatt ser höga nivåer av viruset i befolkningen, säger Sara Byfors i pressmeddelandet.

S-kritik mot Kristersson efter fest på slottet

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin är kritisk mot att M-ledaren Ulf Kristersson gick på galamiddag på Slottet i veckan – trots att regeringsbildnigen inte var färdigförhandlad.

I SVT:s ”30 minuter” säger S-toppen:

– Jag är väldigt överraskad utav det här. Jag trodde att det var klart. I går gick Ulf Kristersson på galamiddag på Slottet. I förrgår åkte han i väg till ett slott i Västerås. Har man tid att göra det, då har man förhandlat färdigt. Men uppenbarligen har man inte gjort det. Då måste jag ifrågasätta hur man egentligen prioriterar, säger Tobias Baudin i programmet.

På onsdagen meddelade Ulf Kristersson att han begärt två extra dagar för att slutföra regeringsförhandlingarna. Detta efter fyra veckor av förhandlingar.

LÄS MER: S-kritik mot Ulf Kristersson

Belarus drag: Nära 500 ton ammunition till Putin

Ett tåg med nära 500 ton ammunition har gått från belarusisk mark till ryska styrkor på Krimhalvön. Det uppger tankesmedjan Institute for the Study of War, med hänvisning till den ukrainska militära säkerhetstjänsten GUR.

Tåget med ammunition tros inte heller bli det enda.

Enligt den ukrainska säkerhetstjänsten kommer Belarus att skicka ytterligare 13 tåg till Rostov oblast i sydvästra Ryssland inom snar framtid. Transporterna väntas innehålla vapen, utrustning, ammunition och annat materiel.

ISW har tagit del av satellitbilder inifrån Belarus som stöder rapporten. Där syns minst två tåg som transporterar sovjetiska T-72-stridsvagnar, terränglastbilar av typen Ural-4320 och luftvärnsrobotssystem av typen Tor-M2.