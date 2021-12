NYHETSDAGEN: Regeringen inför nya restriktioner • Svensk medaljsuccé i VM – slog rekord • SJ:s ursäkt till resenärerna i kaoset

Nya coronaregler införs

Nya, hårdare coronarestriktioner gäller från och med den 23 december.

Bland annat blir det krav på sittande servering på restauranger och klubbar.

– Efter några månader när livet mer eller mindre sett ut som före pandemin så behöver vi återigen göra en kraftansträngning tillsammans, säger statsminister Magdalena Andersson.

Här är punkterna som gäller för att begränsa smittan i Sverige:

• Alla bör undvika miljöer med trängsel.

• Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

• För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

• Man avråder från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar kan däremot få fortsätta.

SJ: Vi ber om ursäkt

Igår kunde Expressen berätta att SJ ställer in runt 30 avgångar per dag fram till den 23 december. Resenärer under julveckan skulle få ett sms senast i måndags om deras tåg är ett av de berörda.

Men mellan julafton och nyårsafton kommer lika många tåg ställas in, vilket Aftonbladet var först med att rapportera. SJ uppger att det kan bli ännu längre än så, och att man inte är i ”ett stabilt läge på långa vägar”.

– Jag kan inte säga exakt hur länge, men det kan nog vara längre än så, för att vi är inte i ett stabilt läge på långa vägar. Så vi behöver göra det för att ha lite handlingsutrymme och förutsägbarhet för resenärerna helt enkelt, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Berörda resenärer efter torsdag den 23 december kan få besked senare. I mellandagarna ska det främst vara regionala tåg som drabbas, enligt SJ.

Resenärer som kanske fått ställa om planer kring jul och nyår, vad vill ni säga till dem?

– Det är samma sak där, det är otroligt beklagligt. Och jag vill verkligen rikta en uppriktig och stor ursäkt till alla som får sina resplaner ändrade eller störda på något sätt. Det vi gör nu är ändå att sätta in alla insatser för att alla åtminstone ska få genomföra sin resa innan jul, men kanske inte på tänkt klockslag, säger Tobbe Lundell.

Succén – slog medaljrekord

Efter att Sverige håvat in medalj efter medalj hade Sverige inför sista tävlingen – 4x100 meter medley – chansen att skriva historia med ett nytt poängrekord.

och mycket riktigt blev det så. Sveriges lag, som bestod av systrarna Hansson, Sarah Sjöström och Michelle Coleman, var stabila från början och kunde säkra ett nytt svenskt guld efter en rejäl utklassning.

– Jag mådde så illa innan loppet. Jag var så sjukt nervös, säger Michelle Coleman i SVT.

I kortbane-VM blev det totalt tolv medaljer varav fyra guld.

– Det är galet, säger Michelle Coleman i SVT.

Här är alla medaljer:

Lagkapp: 4x100 m fritt, damer BRONS

Lagkapp: 4x50 m medley GULD

Lagkapp: 4x50 m frisim SILVER

Sophie Hansson, 50 m bröstsim BRONS

Louise Hansson, 100 m ryggsim GULD

Sarah Sjöström, 100 m frisim SILVER

Sarah Sjöström, 50 m fjäril SILVER

Louise Hansson, 50 m ryggsim BRONS

Sophie Hansson, 100 m bröstsim SILVER

Louise Hansson, 100 meter fjäril SILVER

Sarah Sjöström, 50 meter fritt GULD

Medley 4x100 meter GULD.