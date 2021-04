R-talet tillbaka över 1 – smittspridningen riskerar att bli värre

Under sex dagar i påskas noterade Folkhälsomyndigheten ett reproduktionstal, r-tal, under 1 för riket. R-talet är ett mått på hur många personer en smittad person för sjukdomen vidare till. Under 1 – då minskar smittan. Över 1 – då ökar smittan. Och i Folkhälsomyndighetens nya rapport hamnar r-talet åter över 1.

– Det är väldigt olyckligt att R-talet tycks ligga strax över 1, eftersom vi redan har en tuff belastning på vården, säger Tom Britton professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet.

Harry Potter-skådespelaren Helen McCrory död

Skådespelerskan Helen McCrory har dött, 52 år gammal. McCrory spelade bland annat Narcissa Malfoy i Harry Potter-filmerna, samt Polly Gray i Peaky Blinders. Helen McCrory var gift med skådespelaren Damian Lewis, som bekräftar dödsfallet i ett uttalande. Paret var gifta i över 14 år och har två barn tillsammans.

”Det gör ont i mig att berätta, efter en heroisk kamp mot cancer har den stora och vackra kvinnan som är Helen McCory dött lugnt i hemmet, omringad av kärlek från vänner och familj.”, skriver Lewis på sociala medier.

Misstänkta kvinnomördaren i Linköping häktad på sannolika skäl

En man i 40-årsåldern har häktats, misstänkt för att ha mördat en kvinna som är mamma till nio av hans barn.

– Det var en lugn förhandling, säger vice chefsåklagare Malin Axelsson.

Under förhandlingen medgav mannen vissa omständigheter men förnekar brott, rapporterar Corren. Dådet skedde inför öppen ridå i gångtunneln under Linköpings centralstation. Mannen utdelade ett flertal knivhugg mot olika delar av kvinnans kropp innan hon föll ihop död i tunneln, enligt uppgifter till Expressen.

Kvinnan var i 45-årsåldern och tidigare sambo med den misstänkte mördaren som hon hade nio barn med.

