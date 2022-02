Putin erkänner utbrytarregionerna

Ledare i de två utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina har begärt att Ryssland ska erkänna dem som självständiga stater.

Under måndagskvällen gav den ryske presidenten Vladimir Putin sitt besked: Regionerna erkänns.

Under ett tv-sänt tal till nationen visades hur han skrev under dekretet. Han skrev även under ett avtal om samarbete med Donetsk och Luhansk, vars ledare ska vara på plats i Moskva.

Beslutet öppnar upp för att Ryssland ska kunna skicka militära styrkor till regionerna, eftersom landet kan argumentera för att det i rollen som allierad ska skydda dem från Ukraina.

I sitt tal till nationen riktade Putin också skarpa anklagelser mot Ukraina.

– Extremisterna som tog makten i Ukraina organiserade terror, en rad mord genomfördes, men brottslingarna har inte straffats. Vi vet vad de heter och gör allt för att straffa dem, sa han.

Väderkaos – flera larm om trafikolyckor

Flera län i Sverige har drabbats av kraftiga vindar och stora mängder snö under måndagen.

Inför lågtrycket utfärdade SMHI en orange varning – den näst högsta – för flera städer i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg, och Dalarna.

På grund av vädret och väglaget fick all stadstrafik ställas in i Örebro, Gävle och Uppsala. Även Stockholm drabbades av störningar i busstrafiken, och två SAS-flyg fick dirigeras om från Arlanda under morgonen.

Samtidigt har det kommit in flera rapporter om trafikolyckor.

Bara i Örebro län har polisen fått in 45 trafikrelaterade ärenden från midnatt till måndagskvällen. Bland larmen finns 38 trafikolyckor, två ärenden med personskada och sju ärenden om trafikhinder.

– Majoriteten, 95 procent, är relaterade till vädret, säger Christina Hallin presstalesperson vid polisen i Bergslagen.

– Det är extremt många, konstaterar hon.

Nytt coronavaccin framtaget

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu ett nytt vaccin mot covid-19.

Det handlar om Nuvaxovid som kan användas för personer som är 18 år och äldre. Vaccinet är proteinbaserat och är det femte som godkänts i EU.

– Det är mycket liknande de andra vaccinen. Det ger ungefär samma skydd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i Expressen TV.

FHM rekommenderar att ovaccinerade ska ha möjlighet att välja Nuvaxovid som ett alternativ till de tidigare godkända vaccinen.

Vaccinet kan också ges till personer över 18 år som har ett lågt immunsvar efter tre eller fyra doser, efter en bedömning av läkare. Det kan även erbjudas till de som av medicinska skäl fått rekommendation om att inte vaccinera sig med mRNA-vaccin.

– Det är alltid bra att ha flera olika vaccin på plats så att man verkligen kan se till att alla kan bli vaccinerade, säger Anders Tegnell.

