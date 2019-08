NYHETSDAGEN: Olle, 80, spårlöst försvunnen – hustruns panik: ”Förfärligt” • Pojkar misstänks för våldtäkt på två flickor • Historiskt avtal i Sudan – tar steg mot civilt styre

Olle, 80, spårlöst försvunnen – hustruns panik: ”Förfärligt”

Olle, 80, från Rentjärn har varit försvunnen i två veckor. Nu söks han av polis och Missing people.

– Det är förfärligt att han inte kunde hittas första dagen. Det är grymt. Vi vill veta vad som hänt, säger, säger hustrun Barbro.

Samtidigt vill polisen ha tips om en Volvo XC90 – en likadan bil som stals från Gert-Inge Bertinsson i Markaryd.

– Vi vet inte säkert att bilen har med försvinnandet att göra, men det finns indicier som pekar på det så därför vill man utreda det närmare, säger Maria Linné, presstalesperson vid polisen i region nord.

Pojkar misstänks för våldtäkt på två flickor

Två minderåriga pojkar har anmälts för att ha våldtagit två minderåriga flickor i Jämtland.

Polisen skriver på sin hemsida att ärendet kom in under natten mellan fredag och lördag. Det rubriceras som våldtäkt respektive våldtäkt mot barn, eftersom en av flickorna är under 18 år och en under 15 år.

– Jag kan inte lämna några ytterligare kommentarer, säger Maria Linné vid polisen i region nord.

Karin Rosander på åklagarmyndighetens presstjänst säger att en pojke som är under 15 år har pekats ut.

– När det rör sig om så unga personer är det väldigt lite man kan säga, säger hon.

Historiskt avtal i Sudan – tar steg mot civilt styre

Oroligheterna i Sudan startade på allvar i april, då president Omar al-Bashir störtades i en militärkupp efter 30 år vid makten. Då hade demonstranter i flera månader redan krävt ett civilt styre, och presidentens fall fick protesterna att eskalera.

Men nu har ett historiskt avtal undertecknats i Sudan.

Under lördagen möttes den civila oppositionen och militären i huvudstaden Khartoum och skrev under ett historiskt fredsavtal som ska reglera den framtida makten över Sudan. Tanken är att en övergångsregering ska styra landet de kommande tre åren. Därefter är planen att utlysa nya, civila val som ska vara fria och öppna.

På tisdag ska en ny premiärminister utses.

