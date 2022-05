Man hittad död i södra Stockholm

En man i 60-årsåldern har hittats död i en lägenhet i Sköndal i södra Stockholm. Polisen fick in larmet strax efter klockan 15.

– Vi har inlett en förundersökning om mord eftersom det finns anledning att misstänka att brott begåtts, säger Mats Eriksson, presstalesperson vid polisen i Stockholm.

Det är oklart hur länge mannen varit död, enligt polisen.

På plats i bostaden frihetsberövades en person. Samtidigt har tekniker kallats till bostaden för att genomföra en undersökning.

Mannens anhöriga har underrättats om dödsfallet.

Stopp för kvotflyktingar i Staffanstorp

Staffanstorps kommun i Skåne vägrar att ta emot utomeuropeiska flyktingar så länge som människor flyr kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån TT.

Frågan kommer att ställas på sin spets på torsdag. Då har Migrationsverket planerat att anvisa fyra kvotflyktingar till Staffanstorp.

– Jag hoppas att staten tar sitt förnuft till fånga och inte skickar fyra personer till oss, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) till TT.

Migrationsverket menar samtidigt att beslutet grundas i bosättningslagen.

– Staffanstorp har sagt att de inte har för avsikt att följa svensk lagstiftning och det vi säger från Migrationsverket är att vi är en myndighet som har svensk lagstiftning att följa, säger Guna Graufelds, tillförordnad presschef på Migrationsverket.

Ryssland attackerar evakueringsbro i Mariupol

Ryssland har på måndagen försökt storma stålverket Azovstal i hamnstaden Mariupol i södra Ukraina.

Under dagen har Petro Petro Andriusjenko, rådgivare till Mariupols borgmästare, delat en video på Telegram som uppges visa hur ryska trupper försöker ta sig in under en bro vid stålverket.

Senare uppger rådgivaren för den ukrainska tidningen Hromadske att trupperna försöker spränga en bro som används för att evakuera civila. Detta i syfte att hindra de ukrainska soldaterna för att kunna fly stålverket, enligt Andriusjenko.

