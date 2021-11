NYHETSDAGEN: Magdalena Andersson ny S-ledare • Nytorgsmannen får fem års fängelse för våldtäkter • Tegnell: WHO:s larm gäller inte Sverige

”Enormt taggad” Andersson tar över S

Magdalena Andersson efterträder Stefan Löfven som partiledare för Socialdemokraterna efter att ha valts enhälligt av kongressen på torsdagen.

– Jag är så klart både hedrad och glad och känner en stor ödmjukhet inför uppdraget. Framför allt är jag enormt taggad på att leda vårt stora och stolta parti, sade Andersson i sitt tacktal.

I sitt tal lyfte den nya S-ledaren tre huvudprioriteringar som framöver ska vara ”styrande för politiken”.

För det första vill hon att S tar tillbaka ”den demokratiska kontrollen” över skolan, sjukvården och äldreomsorgen. För det andra ska Sverige vara ledande i klimatomställningen och skapa framtidens hållbara jobb. För det tredje vill S arbeta mot våldet och den organiserade brottsligheten.

– Jag vill, nej, jag kräver att vi vänder på varenda sten för att bryta segregationen och röka ut det våld som hotar hela samhället.

Om och när hon kan ta över som Sveriges första kvinnliga statsminister återstår att se. Stefan Löfven har hittills inte sagt när han avser att avgå.

Magdalena Andersson måste ha alla mandat från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med sig för att bli godkänd. Bland frågorna som står i vägen för det finns den om strandskyddet.

Åklagaren om domen mot Nytorgsmannen: Lågt straffvärde

Brottsplatsen för många av övergreppen är mannens lägenhet vid Nytorget i Stockholms innerstad.

34-åringen åtalades misstänkt för 24 våldtäkter, och har beskrivits som en av Sveriges potentiellt värsta serievåldtäktsmän. Enligt åtalet skedde flera av övergreppen när kvinnorna sov eller var påverkade – och filmades i flera fall.

Flera av gärningarna som åklagaren ansett utgjorde våldtäkter, har tingsrätten i stället bedömt som sexuella övergrepp eller ofredanden.

Mannen döms nu för sju fall av våldtäkt.

”I de fall som nu avses har åklagaren inte bevisat att penetration skett, vilket är anledningen till att tingsrätten bedömt brotten som sexuella övergrepp och inte som våldtäkter”, står det bland annat i domen.

Kammaråklagare Helena Nordstrand yrkade på 12 års fängelse, och har ännu inte bestämt om hon ska överklaga domen.

– Jag kan ju verkligen förstå att det anses vara lågt ur ett målsägandeperspektiv, och även jag kan tycka att det är ett lågt straffvärde, säger kammaråklagare Helena Nordstrand.

Tegnells svar på WHO:s larm: ”Har inte öppnat”

Statsepidemiolog Anders Tegnell konstaterade under torsdagens pressträff att Europa ofrånkomligen är inne i den fjärde vågen – men säger att Sverige inte ser samma utveckling som i Europa och de nordiska grannländerna.

– Vi väntar oss fortsatt smittspridning, men vi hoppas att den inte ska drabba sjukvården. Och att vi lyckats bra med vaccinationerna ger gott hopp om det.

Världshälsoorganisationen WHO varnade under torsdagen för att ytterligare en halv miljon människor i Europa och Centralasien kan komma att dö av covid-19 under de kommande tre månaderna till följd av låg vaccinationstäckning och för snabbt slopade restriktioner. Anders Tegnell anser dock att det larmet inte stämmer in på Sverige.

– WHO-chefen pratar om många olika länder, och vi har inte öppnat nu. Vi har försiktigt sänkt våra rekommendationer Vi har inte tagit bort alla åtgärder, säger han.