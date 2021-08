NYHETSDAGEN: Löfven avgår i november • Sverige evakuerar lokalanställda i Kabul • Golfaren Anna Nordqvist vann British Open

Stefan Löfven avgår i höst

Beskedet om att Stefan Löfven kommer att avgå som partiledare och statsminister kom i samband med att han höll sitt sommartal.

Expressen kunde som första medium gå ut med nyheten innan han senare bekräftade det i talet.

– Det här beslutet har mognat fram under en tid. Jag har varit partiordförande under tio års tid, statsminister under sju. Det har varit fantastiska år. Men allt har ett slut, sa Löfven under sitt tal.

En ny S-ledare ska utses i samband med partiets kongress den 3–7 november.

Därefter ska riksdagen ta ställning till om efterträdaren som statsministerkandidat.

Då kommer den nya S-ledaren genomgå samma svåra process som Stefan Löfven gjorde efter valet 2018 och under med försommarens regeringskris. Det handlar om att se till att inte få en majoritet emot sig i riksdagen. Med nuvarande mandatfördelning skiljer det en röst, så länge Centerpartiet och Vänsterpartiet väljer att åter backa upp en S-ledd regering.

Stefan Löfven, som varit partiledare i snart tio år och statsminister i sju, lämnar över ett parti som pressas av svaga opinionssiffror, och som står inför en höst där det är högst oklart hur regeringen ska få igenom sin budget.

Svenskt militärplan lyfte från Kabul – evakueringen har börjat

Försvarsmakten bekräftade på söndagseftermiddagen att ett evakueringsplan av typen TP 84 Hercules har hade lyft från Kabuls flygplats.

– Jag kan inte säga vart det ska eller hur många personer vi har med oss. Det jag kan säga är att det inte är kvar på Kabuls flygplats längre, säger Henrik Lundkvist Rådmark, presskommunikatör vid Försvarsmakten.

Ytterligare ett Herculesplan befinner sig i området för evakuering.

– Syftet är att evakuera svenska medborgare och lokalt anställda, men jag kan inte kommentera i detalj vilka som kommer befinna sig på planet, säger Lundkvist Rådmark.

För att bistå i säkerhetsarbetet har svenska soldater också skickats till Kabul.

– För att skydda besättningen och personalen som jobbar med evakueringen har vi också Försvarsmaktens specialförband med ombord på planet, säger Lundkvist Rådmark.

Enligt Sveriges Radio handlar det om en första grupp på 17 personer som nu har evakuerats.

Anna Nordqvist vann British Open – får rekordstor prissumma

Den svenska golfaren Anna Nordqvist var efter lördagens spel i British Open i delade ledning med danska Nanna Koerstz Madsen, ett slag före amerikanskan Lizette Salas.

Under söndagen fortsatte svenskan att storspela. Efter nio hål spelade ledde Nordqvist.

Med två hål kvar hade Nanna Koerstz Madsen dock spelat sig tillbaka till en delad ledning med Nordqvist.

När det verkligen gällde på sista hålet slog Koerstz Madsen sitt andra slag i bunkern. Hon gick två över par på sista hålet vilket gav Nordqvist guldläge. Det var ett guldläge hon inte tänkte gå miste om, och slog hem segern genom att gå på par.

Anna Nordqvist har tidigare varit som bäst sjua i British Open. Hon har däremot två andra majorsegrar: en i PGA-mästerskapen och en i Evian Championship.

– Jag har bara kunnat drömma om att vinna British Open, men med flera år av hårt arbete så står jag här i dag, sade hon i Viasat efter segern.

Enligt Golf News Net är prissumman för British Open-segern, motsvarande cirka 7,7 miljoner svenska kronor. Det är den största prispengen någonsin på damsidan.

