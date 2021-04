NYHETSDAGEN: Larmet: Sjuka barn skickas till skolan – kommunen rasar • De äldre får ingen läsk – kommunen slänger allt • Bråket bakom sjukhuset: ”Skulle aldrig ha byggts”

Larmet: Sjuka barn skickas till skolan – kommunen rasar

Under fredagen kallade Region Östergötland, länsstyrelsen i Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun till en gemensam pressträff där de larmade om den skenande smittspridningen i regionen.

– Vi har ett oerhört allvarligt läge i Östergötland just nu. Vi har den värsta smittspridningen under hela pandemin, sa smittskyddsläkaren Britt Åkerlind under pressträffen som bevakades av Norrköpings Tidningar, NT.

Skolor har fått stänga eller gå över till distansundervisning på grund av smittspridningen, 19 patienter vårdas på IVA medan sju patienter har skickats till andra län på grund av trycket på Östergötlands sjukvård.

De äldre får ingen läsk – kommunen slänger allt

Från första maj är det slut med läsk på vardagar och vanliga helger för de som bor på särskilda boenden i Gislaveds kommun. I stället får boende välja på mjölk, lättöl, mineralvatten och saft, vilket Värnamo Nyheter rapportade om först. Det har beslutats av Eva Kullenberg, som sedan februari är kostchef i kommunen.

– Läsken tillför ingen kvalitet, och detta är ett led i att vi ska servera bra mat för de äldre, och samtidigt skilja på vardag och fest, sa hon till Värnamo Nyheter.

Det fick Kim Lindström, 35, att försöka donera 480 liter läsk till kommunens äldreboenden. Den kommer dock att slängas.

– Läsken har transporterats bort. Det sa jag till mannen också, vi tar inte emot gåvor eller överhuvudtaget något som kommer till oss utifrån, sa kostchefen till Sveriges Radio P4 Jönköping.

Bråket bakom sjukhuset: ”Skulle aldrig ha byggts”

Under första vågens larm om brist på sjukvårdplatser tog region Stockholm i mars förra året beslutet att uppföra ett fältsjukhus.

För att kunna organisera och samordna satsningen använde regionen funktionen regional särskild sjukvårdsledning (RSSL). Uppdraget att driva fältsjukhuset och erbjuda vårdpersonal gick till KS – som inte alls var sugna på att avstå vårdpersonal i krisen.

Sjukhuset hade nämligen redan satt i gång att utöka den egna vårdkapaciteten och skapat fler intensivvårdsplatser på sjukhusen i Solna och Huddinge.

– Det ledde till att de inte aktivt engagerade sig i Älvsjöprojektet utan snarare passivt obstruerade mot RSSL:s beslut, säger Erik Hedlund, universitetslektor vid Försvarshögskolan, som släppt en rapport kring satsnigen på fältsjukhuset.