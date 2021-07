NYHETSDAGEN: Kvinnans misstänkte mördare nekar • Coronafallen har ökat med 46 procent • Medaljsuccén: Guld och silver till Sverige i diskus

Kvinna skjuten – man nekar

Kvinnan hittades skjuten till döds med flera skott i Luleå på fredagskvällen. På lördagen greps en man i 30-årsåldern på sannolika skäl misstänkt för mord.

– Min klient förnekar brott, säger advokat Magnus Müchler som försvarar den misstänkte.

Enligt Expressens uppgifter avlossades flera skott mot kvinnan. Hon ska, enligt uppgifter till Aftonbladet varit måltavlan i en uppgörelse.

Den misstänkta gärningsmannen är sedan tidigare dömd flera gånger. Senaste för en månad sedan då han dömdes till 2,5 års fängelse för bland annat grov misshandel och olaga hot.

Han släpptes på fri fot eftersom inget yrkande om fortsatt häktning lämnades in.

Medaljsuccén: Dubbel på pallen

Att Daniel Ståhl skulle stå som segrare i sin första OS-final var tippad på förhand. Han tog hem tävlingen efter sitt monsterkast, i andra omgången. Diskusen nådde 68.90 meter – och det kom också att bli tävlingens längsta.

Desto större var skrällen att även andraplatsen skulle vara svensk. Simon Pettersson kastade 67,39 meter och kammade därmed hem silvret.

En märkbart rörd medaljör kommenterade sin framgång:

– Jag är extremt lycklig. Det här fanns ju inte på kartan på förhand, säger Simon Pettersson.

Coronafallen ökar med 46 procent

Samtidigt som läget är kritiskt på flera semesterorter i södra Europa tilltar smittspridningen även i Sverige.

De senaste tre veckorna har antalet nya fall ökat jämfört med föregående vecka. Mellan vecka 28 och 29 gick fallen upp med 46 procent, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport.

Det sker dock från låga nivåer. 2 637 fall rapporterades in vecka 29, jämfört med drygt 40 000 fall per vecka under toppen av den tredje vågen.

Incidensen – antalet nya fall per 100 000 invånare – har ökat i 11 av Sveriges 21 regioner mellan vecka 28 och 29. Bara i Dalarna har den minskat.

– Vi börjar se att deltavarianten härjar. Och den är betydligt mer smittsam, säger Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.