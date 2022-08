Författaren Salman Rushdie, 75, som levt under dödshot i över 30 års tid blev under fredagen knivhuggen i halsen när han skulle hålla en föreläsning i delstaten New York.

■■■

Trump utreds för hindrande av rättvisan – och för brott mot lagen om spionage, rapporterar NBC News.

■■■

Miljöpartiet ökar och tar sig över riksdagsspärren, enligt en ny undersökning av SvD/Sifo.

■■■

Expressen ger dig tre nyheter i korthet.