Så rör sig de ryska trupperna

För en vecka sedan var stora delar av norra och nordöstra Ukraina antingen kontrollerat av Ryssland eller föremål för strider.

Nu är den delen av landet tömd på ryska trupper, visar nya kartor.

Enligt det brittiska försvarsdepartementets senaste underrättelserapport har Ryssland gått över till plan B och koncentrerar sig helt på sydöstra och östra Ukraina. Marktrupperna får stöd av kryssningsrobotar som skjuts från fartyg på Svarta havet. Det ryska stridsflyget förväntas också öka sin aktivitet, enligt rapporten.

De trupper som retirerat i norr väntas ansluta sig till offensiven i öster, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW. Men enligt ISW lider trupperna av låg moral och det bedöms som osannolikt att de kommer att göra ett genombrott.

Brittiska försvarsdepartementets karta över kriget i Ukraina den 9 april. Ryssland har helt dragit sig tillbaka från norr – hittills utan att vinna terräng i öster och söder.

Norges försvarsminister avgår

Norges försvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) avgår. Avskedsansökan lämnades in sedan det framkommit att han 2005 hade en sexuell relation med en då 18-årig kvinna.

– Ja. Jag har haft en relation med henne, som jag inte borde ha haft, och som jag ångrar, säger den 67-årige försvarsministern Odd till norska VG.

Kvinnan säger till tidningen att Enoksen utnyttjade hennes sårbarhet.

– Jag var ung och politiskt intresserad. Jag var sårbar och hade inte höga tankar om mig själv. Jag tror att han såg alla de sakerna och utnyttjade det, säger kvinnan till VG i dag.

Affären pågick i flera månader. Enoksen var vid tiden för relationen 50 år och blev samma höst olje- och energiminister i Jens Stoltenbergs rödgröna regering.

Militärpjäs spolades upp på strand

En militärpjäs för markering av ubåtar har spolats upp på en strand strax väster om Skåre i Trelleborgs kommun.

Polisen fick in larmet om ett misstänkt farligt föremål vid 14-tiden. Senare kallade man in hjälp från Nationella bombskyddet.

Militärpjäsen innehöll fosfor och hanterades på platsen.

– Nationella bombskyddet har oskadliggjort och omhändertagit den här pjäsen, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson vid polisen i region Syd.

– Den bedöms vara utländsk, säger han vidare.

Det är oklart vilket land som militärpjäsen tillhör. Polisen misstänker inget brott.

