NYHETSDAGEN: Ingen överdödlighet i februari • Olsen: Sverige bör dela med sig av vaccin • Flera misstänkta mord på påskdagen

Ingen överdödlighet i februari

Under februari och halva mars (vecka 5-10), mellan den andra och tredje vågen, har dödligheten i Sverige legat inom normalspannet, och även under det förväntade värdet.

Mellan vecka 5 och vecka låg dödligheten inom normalspannet på en nationell nivå. Under vecka 9 var det en underdödlighet i södra och norra Sverige, och i östra Sverige: en dödlighet på nedre delen av normalspannet för årstiden, skriver Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckorapport.

Under vecka 10 ökade däremot antalet dödsfall, och ”dödligheten nationellt var åter inom normalspannet för årstiden”, konstaterar myndigheten. Det kan dock ske en eftersläpning i siffrorna.

Förra året dog 98 124 personer, drygt 7 000 fler än genomsnittet för de föregående fem åren.

– Det må vara en avvikelse, men i antal dödsfall är det inte jättemycket. Under april hade vi cirka 40 procent fler dödsfall, men under större delen av 2020 hade vi normala eller till och med lägre nivåer än normalt. Det var alltså inte som under spanska sjukan då det dog tre till fyra gånger fler i flera månader, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB, till TT.

LÄS MER: Ingen överdödlighet under februari månad

Olsen: Sverige bör dela med sig av vaccin

I fredags blev det en stor nyhet när biståndsminister Per Olsson Fridh (MP) sa att Sverige borde ge bort vaccindoser innan alla svenskar fått en dos.

– Man kan inte vänta med att vaccinera resten av världen tills EU är färdigvaccinerat. Då kvarstår risken att viruset sprider sig, muterar och blir mer ohanterligt, sa han till Di.

Uttalandet fick kritik av bland andra SD-ledaren Jimmie Åkesson. Men enligt Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, är det en bra idé att dela med sig av läkemedlet – även innan den svenska befolkningen är färdigvaccinerad.

– Nu gäller det att rulla ut vaccinet. Och att dela med oss av vaccin till länder som inte är lika besuttna som vi är. Här gäller det att vara vaccinaltruist, säger han.

Att se till så andra delar av världen snabbt vaccineras är viktigt, eftersom vi då kan förhindra att nya, motståndskraftiga mutationer uppstår, menar Olsen.

Brottsmisstankar kring flera dödsfall på påskdagen

Polisen inledde under söndagen förundersökningar efter dödsfall på flera håll i landet.

På söndagsmorgonen spärrade polisen av ett terrängområde utanför Gustavsberg i Värmdö kommun utanför Stockholm. Senare gick polisen ut med att en man hittats död i området efter att ha varit anmäld försvunnen en kortare tid – och att man misstänkte att han mördats.

Vid 10.30 larmades polisen till en bostad på en mindre ort i Luleå kommun. På platsen hittades en avliden man. En kvinna greps och anhölls senare, misstänkt för mord.

Och vid 14.40 på söndagen hittades en man och en kvinna i övre medelåldern döda i en bostad i Eskilstuna.

”Då det inte går att utesluta brott kommer polisen att vida initiala brottsutredningsåtgärder såsom avspärrning av fyndplatsen, teknisk undersökning och förhör”, skrev polisen på sin hemsida.

Det krävs inga starka misstankar för att inleda en förundersökning efter ett dödsfall. Utredningen kan komma att visa att inget brott har begåtts.