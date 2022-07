Gängkopplad 17-åring hittad död i Nacka

Det var vid 14.40-tiden på tisdagseftermiddagen som förbipasserande larmade om en avliden person i ett skogsområde i Orminge i Nacka kommun, söder om Stockholm.

Enligt Expressens uppgifter rör det sig om en 17-åring som hittats död – och polisen utreder mord. Enligt uppgifterna kan den avlidna 17-åringen ha kidnappats redan under gårdagen. Den döde är enligt Expressen uppgifter också kopplad till ett kriminellt nätverk.

Flera personer i området har även uppgett att de hörde en hög smäll under måndagskvällen.

– Vi tänkte först att det säkert var någon som sköt ett rådjur, säger en boende i området som vill vara anonym.

Ingen person är gripen.

Ryssland avancerar – närmar sig kraftverk

Ryssland gör framsteg vid fronten i Donetsk.

Flera ryska källor hävdar även att ryska trupper håller på att överta området kring Vuhlehirska kraftverket – något som Ukrainas försvarsstab ”delvis” bekräftar.

”Detta kan tyda på att ukrainska trupper medvetet har dragit sig tillbaka från kraftverket”, skriver tankesmedjan Insitute for the Study of War i sin senaste rapport.

”En rysk krigskorrespondent som rapporterar för ryska federala nyhetsbyrån (FAN) hävdar att Ukrainas styrkor bara kan dra sig tillbaka i nordvästlig riktning från Novoluhanske mot Semihiryja, vilket vidare talar för att de ukrainska styrkorna deltar i en medveten och kontrollerad reträtt från området kring kraftverket”, skriver ISW.

Nu ska Sverige börja vaccinera mot apkoppor

I Sverige kan omkring 1 500 personer få vaccin mot apkoppor.

Vaccinet som Sverige fått till sitt förfogande ska fördelas mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Region Skåne meddelar nu att man räknar med att kunna börja vaccinera redan denna vecka.

Tanken är att vaccinet kommer att ges till personer som har haft nära kontakt med någon som har konstaterats smittad.

– Syftet med vaccinationerna är att skydda personer med högst risk att utveckla sjukdom och att minska smittspridningen, säger Per Hagstam biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Vaccinet som heter Jynneos, kan användas mot apkoppor och man beräknar att doserna ska räcka till bland annat 1 500 personer beroende på hur doserna används, detta enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet.

