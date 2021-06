NYHETSDAGEN: Folkkäre artisten Peps Persson död • C fortsätter nobba V och SD • Jätteskräll i EM när Tjeckien slog ut Nederländerna

Peps Persson är död

Efter att ha mått dåligt under en period blev Per Åke ”Peps” Persson tillstånd akut under söndagsmorgonen – och han avled samma dag, säger förläggaren Dag Häggqvist.

– Jag har blivit ombedd av hans sambo att berätta att han avled i dag på morgonen, säger han till SVT.

Han dog i sitt hem i skånska Vittsjö.

Dag Häggqvist berättar att dödsfallet i någon mån var väntat.

– Han har varit ganska bräcklig ett tag, så det kom tyvärr inte som någon total överraskning. Det var inte helt oväntat. Jag får försöka se det positiva i att ha känt honom så länge som jag gjort.

C säger nej till V och SD

I går svarade Centerpartiet snabbt på Moderaternas erbjudande om att samverka – och i dag gjorde man liksant.

När Vänsterpartiet sträckte ut handen Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson att partiets linje inte förändrats,

”Under det senaste dygnet har såväl M som V bjudit in C till budgetförhandlingar. Det är uppenbart många som ser samsyn med Centerpartiet i många frågor. För oss visar det att det rimligaste i detta läge är samarbeten i den breda mitten i svensk politik, inte genom budgetförhandlingar med V eller SD.”

Réka Tolnai, förbundsordförande i Centerpartiets ungdomsförbund tycker utspelet från Vänsterpartiet är ett desperat försök.

”Det är uppenbarligen ett mycket desperat V som insett vad man har gjort och i elfte timmen försöker ångra sig”, skriver Tolnai i ett mejl till Expressen.

Skrällen: Tjeckien slog Nederländerna

Nederländerna gick rent genom gruppspelet och gjorde dessutom åtta mål. Flest i EM.

Men mot Tjeckien blev det platt fall.

Efter en mållös första halvlek fick de orangeklädda en mardrömsstart på den andra. Tjeckernas skyttekung Patrick Schick hamnade i en duell med motståndarbacken Mathijs de Ligt, som föll till gräset.

Tjeckien ställde upp för en frispark då bollen hade tagit på de Ligts hand. Då kom plötsligt beskedet: Domaren skulle titta närmare på situationen.

Var det så att de Ligt stoppade ett friläge då han ramlade och tog bollen med handen?

– Det är en medveten rörelse. Schick hade troligtvis kommit fri, men det är jättesvårt att bedöma, säger experten Hasse Backe i TV4:s sändning.

Efter att ha tittat närmare på situationen tog domaren upp det röda kortet och visade ut de Ligt.

– Det är hemskt olyckligt för de Ligt. Armen bara åker fram instinktivt, säger kommentatorn Jesper Hussfelt.

Nederländerna förlorade med 2-0.