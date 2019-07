Flicka allvarligt skadad efter fall i pool • Fyrverkeripjäs kastades in i ettårings rum • Man på svensexa var inte metanolförgiftad – bara full

Flicka föll ner i pool – allvarligt skadad

En ung flicka har ramlat i en mindre pool utanför Ronneby i Blekinge. Polis, räddningstjänst och ambulans kallades till platsen efter drunkningslarmet.

Barnet har förts med ambulans till sjukhus och är allvarligt skadad.

– Barnet har trillat i en utomhuspool, en mindre bassäng i anslutning till en altan, säger Christer Lindau, insatsledare vid räddningtjänsten Östra Blekinge.

Även polisen kom till platsen efter att ha fått in larmet. Ambulans var snabbt på plats och förde flickan till sjukhus.

Flickan vårdas just nu på sjukhuset med allvarliga skador, enligt Region Blekinges hemsida.

Läs mer här.

Fyrverkeripjäs kastades in i ettåriga Izabelles rum

Under torsdagskvällen låg Jennifer Lyrén Pezic, från Kärra i Göteborg, i sängen tillsammans med sin fyra veckors bebis. Ettåriga dottern Izabelle låg och sov i ett av rummen i radhuset och i ett annat rum satt hennes man framför datorn.

Han hörde då hur något pågick utanför och gick ut på balkongen för att se vad som som hände. Då får han se en person på andra sidan häcken som kastar in något i rummet där dottern ligger och sover, något GP först skrev om.

Plötsligt smäller det till i dotterns sovrum, och Jennifer kastar sig upp för att se vad som hänt.

– Jag flyger upp och ser bara massa färger i hennes rum. Då hade raketen som de kastade in smällt av. Jag gick in rummet och möttes av ett jättemoln med rök. Det var som att gå in i en vägg av rök, säger hon.

Jennifer Lyrén Pezic med dottern Izabelle och nallen som kan ha varit dotterns räddning. Foto: PRIVAT / PRIVAT

Läs mer här.

Misstankarna borta om träsprit på svensexa

Det var under fredagsförmiddagen som polisen kontaktades av sjukvården.

Då hade en man i 35-årsåldern kommit in medvetslös efter att ha druckit alkohol i samband med en svensexa.

Mannen misstänktes från början ha fått i sig träsprit, metanol. Ämnet är giftigt redan vid små mängder och en metanolförgiftning kan både vara dödlig och leda till blindhet.

Totalt 60-70 personer uppgavs ha varit på svensexan, och polisen uppmanade på fredagen samtliga som kunde ha fått i sig ämnet att upp söka vård.

Men på lördagen gick polisen ut med nya uppgifter, mannen hade inte fått i sig träsprit utan det handlade om vanlig alkohol.

Läs mer här.