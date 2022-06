Erdogan: Sverige ska utlämna 73 personer

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har gjort uttalandet i samband med att Natos toppkonferens avslutades i Madrid under torsdagen.

Presidenten säger sig ha fått ett konkret löfte av Sverige i utbyte mot att ge de nordiska länderna kandidatstatus i militäralliansen.

– Memorandumet som är signerat med Sverige och Finland är en diplomatisk seger. Vi kommer att följa riktlinjerna i avtalet med Sverige och Finland och ta våra steg i enlighet med detta. Sveriges löfte är att 73 terrorister ska utlämnas till Turkiet, säger Erdogan, enligt Sabah.

Bidens Sverigeblunder på presskonferensen

Under ett tal som USA:s president Joe Biden höll under Nato-toppmötets sista dag i Madrid under fredagen sa Biden att vi nu är ”mer enade en någonsin”. Han råkade även blanda ihop Sverige med Schweiz.

– Vi har bjudit in två nya länder med en lång historia av att vara neutrala, säger USA:s president Joe Biden som håller en presskonferens på torsdagen i samband med Nato-toppmötets avslutning.

Under talet blandade Joe Biden ihop Schweiz och Sverige.

– Åh gud, jag blir så exalterad här över utvidgningen av Nato, sa USA:s president.

LÄS MER:

Bidens Sverigeblunder på presskonferensen

Efter supervärmen – ostadigt väder på ingång i hela landet

Den senaste veckan har bjudit på en riktig värmebölja i Sverige men nu är värmen på väg bort och den närmsta tiden är betydligt svalare temperaturer att vänta.

– Vi kommer återvända till mer normala julitemperaturer från och med söndag och sedan hela nästa vecka, säger meteorologen Josefine Bergstedt på väderinstitutet Storm.

Enligt Josefine Bergstedt får man nöja sig med att temperaturerna kommer upp i cirka 20 grader i Götaland och Svealand som mest – och i norr förväntas det inte bli varmare än 15 grader.