NYHETSDAGEN: En hittad död i Stockholm • Tre till sjukhus efter lägenhetsbrand • Här bärgas olycksplanet

Person hittad död i Stockholm – misstänkt mord

Klockan 13.51 larmades polisen till en lägenhet i södra Stockholm där patrullen påträffade en död person.

– När vi kommer fram har vi påträffat en avliden person. Vi arbetar på platsen just nu. Vi har spärrat av för att göra teknisk undersökning och gör dörrknackning för att prata med eventuella vittnen, säger Åsa Wallentin, presstalesperson vid Stockholmspolisen strax innan 15:30.

En förundersökning om mord har inletts och två personer är gripna i ärendet.

Två personer är gripna efter att en person har påträffats död i södra Stockholm. Foto: Expressen

Tre till sjukhus efter lägenhetsbrand

Runt klockan 14.15 på onsdagen kom ett larm om en brand i ett flerfamiljshus i Tanumshede i Tanums kommun.

Räddningstjänst, ambulans och polis har kallats till platsen.

Tre personer har nu förts till sjukhus med ambulans med oklart skadeläge.

Branden ska ha brutit ut på andra våningen och enligt SOS kan den ha startats av en mobilladdare.

– Det är inte bekräftat, men det finns en misstanke om det, säger Annelie Silveira på SOS Alarm.

Tre personer har förts till sjukhus efter en lägenhetsbrand i Tanumshede. Foto: Expressen

Här bärgas olycksplanet

Arbetet med att bärga flygplanet som störtade utanför Umeå i söndags påbörjades idag.

Delar av planet lyfts bort från ön Storsandskär, där planet gick ned, med hjälp av en helikopter.

Flygplansdelarna ska undersökas av Haverikommissionen, som utreder vad som kan ha orsakat olyckan.

För att komma åt vrakdelarna, som ligger bland tätbevuxen skog, har man använt motorsåg för att ta bort grenar eller träd inför bärgningen.

– Tidigare under dagen när man bärgade via båt tyckte jag mig skymta en propeller och en del av en klaff som sitter på en flygplansvinge. Vad som plockas upp nu är svårt att avgöra, säger Expressens reporter Elin Jönsson under helikopterns andra bärgningsrunda.

