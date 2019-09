NYHETSDAGEN: C vill förbjuda omskärelse på pojkar • Afghanistan går till presidentval • Noppes styvson gifter sig med miljardärsdotter

Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Centerpartiet vill stoppa omskärelse av pojkar

Centerpartiets stämma i Karlshamn har pågått i några dagar nu. Under lördagen kom beskedet att partiet tagit ett beslut i frågan om omskärelse av pojkar i Sverige.

Efter meningsskiljaktigheter inom partiet togs till slut beslutet att Centerpartiet ska verka för att omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl ska förbjudas i Sverige.

Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson uppger däremot att partiledningen inte ville ta beslutet som han menar kan uppfattas som antisemitiskt eller islamofobisk.

– Omskärelse är grunden för två världsreligioner. Ett förbud kommer att tolkas som att vi går emot dessa folkgrupper som redan har det svårt och att vi är emot judendom och islam, sade han under debatten.

Men stämman gick emot partiledningen och nu väcker förslaget kritik.

– Jag är väldigt förvånad och väldigt besviken. Det innebär, om förslaget realiseras, att det blir helt omöjligt att leva både som jude och som muslim i Sverige, säger Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet.

Stor oro när Afghanistan går till presidentval

Under lördagen är det presidentval i Afghanistan. Femton kandidater ställer upp i valet men det är mest troligt att antingen den sittande presidenten Ashraf Ghani eller regeringschefen Abdullah Abdullah koras till vinnare.

Valrörelsen har varit genomgående stökig och skördat flera människoliv. Bara en timme efter att vallokalerna öppnade inträffade en blodig explosion vid en av lokalerna i Kandahar i södra Afghanistan, varpå tre personer skadades.

Under dagen väntas flera miljoner röstberättigade bege sig till landets vallokaler. Men det hela sker under stort säkerhetspådrag då talibanerna under de senaste dagarna har utfärdat flera varningar om attacker mot vallokaler.

Trots säkerhetspådraget finns det en stor oro bland landets väljare uppger Magda Gad på plats i Kabul.

Leonard Johansson gifter sig med Linnea Taube. Foto: OLLE SPORRONG EXP

Noppes styvson gifter sig med miljardärsdotter

I ett regnigt Stockholm gifter sig Leonard Johansson, Noppe Lewenhaupts styvson, med miljardärsdottern Linnea Taube under lördagen.

Det maffiga societetsbröllopet äger rum i Gustav Vasas kyrka på Odenplan i Stockholm och bland gästerna finns artisten Carola Häggkvist.

Vid 16-tiden startade vigseln och givetvis är brudgummens mamma Lee Lewenhaupt på plats.

Leonard Johanssons styvpappa var kungavännen Noppe Lewenhaupt, som tragiskt gick bort 2017. Bruden – Linnea Taube är dotter till fastighetsmiljardären Per Taube, som bland annat äger Arlanda stad, Steninge slott och Stockholms auktionsverk.

