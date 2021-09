NYHETSDAGEN: Brödernas sorg efter dödsolyckan utanför Vetlanda • Brist på diskmaskiner i hela landet • Agnes Wold varnar för låga vaccinationstalen

Brödernas sorg efter dödsolyckan utanför Vetlanda

Tre tonårskillar – 16, 17 och 18 år gamla – omkom i bilolyckan vid Lindshammar utanför Vetlanda.

Nu berättar den 17-åriga pojkens två bröder om sorgen i en intervju med Aftonbladet.

– Han har varit vid min sida nästan hela livet. Vi har haft ett starkt band och särskilt de sista åren har vi blivit mer som vänner. Han var min bästa vän, säger den ena brodern till tidningen.

Bröderna beskriver en glad kille som alltid log och lyfte stämningen. Han var också en fotbollstalang och spelade tillsammans med sin ene äldre bror.

Efter tragedin har de fått stöd från vänner, familj och räddningstjänst. Även AIK, som killgänget var på väg för att se spela i Kalmar, har uttryckt sitt stöd.

Saknaden är stor.

– Han var alltid glad och positiv, en fantastisk kille, säger den andre brodern till tidningen.

Brist på diskmaskiner – i hela landet

Det är svårt att få tag på nya diskmaskiner i Sverige just nu. Pandemin har påverkat leveranser och produktion över hela världen – och nu råder det brist på en viktig komponent i diskmaskinerna.

Det handlar om halvledare, som leder elektrisk ström genom kretsar.

– Halvledarbristen påverkar väldigt mycket, den finns i nästintill alla elektronikprodukter, säger Camilla Waldmark.

Det trytande utbudet i kombination med en hög efterfrågan har gjort att priset på begagnade diskmaskiner slagit i taket.

– Det är ett exceptionellt högt pris just nu, säger Tero Marjamäki, kommunikationschef på Blocket.

Agnes Wold varnar för låga vaccinationstalen

Spridningen av covid-19 i Västra Götaland var fyra gånger så hög under vecka 37 som under samma vecka i fjol. Förra veckan rapporterades 1 433 fall in i regionen. För ett år sedan var motsvarande siffra 305.

Enligt Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, är siffrorna alarmerande.

– Man ska vara otroligt orolig över att det finns så mycket folk i 50- och 60-årsåldern som är ovaccinerade. Det gäller inte minst i våra förorter. Att öka vaccinationsgraden måste vara högsta prioritet nu.

I Angered, som har lägst vaccinationsgrad i Göteborg, har endast 55 procent fått sprutan.

– Det pågår en fruktansvärd desinformationskampanj från olika aktörer. Om du tar vaccinet blir du en apa, eller du blir steril, du dör inom två år – sådana saker. Det är förfärligt, säger Agnes Wold.

