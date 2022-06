Arlanda inför tillträdesstopp i natt

Efter den senaste tidens kökaos på Arlanda inför nu Swedavia ett tillträdesstopp till den hårt belastade terminal 5.

Resenärer som är mer än tre timmar tidiga till sina avgångar kommer att stoppas av säkerhetsvakter och hänvisas till väntrum.

Swedavia kommer sent under fredagskvällen att bemanna upp inför det stundande tillträdesstoppet som träder i full kraft någon gång under natten.

– Det stämmer att vi kommer börja i natt. Det handlar om att hindra onödig trängsel och långa köer, säger Ellen Laurin, pressansvarig för Swedavia.

Prinsessan Estelles unika bild på galamiddagen

På fredagen slog det norska hovet på stort när man firade prinsessan Ingrid Alexandras 18-årsdag med en galamiddag på Kungliga slottet i Norge.

Kungligheter från hela Europa hade bjudits in till det firandet och bland gästerna fanns bland andra prinsessan Estelle, 10.

På en bild från kvällen poserar hon tillsammans med fem tronarvingar till några av Europas kungahus, holländska prinsessan Amalia, 18, kvällens huvudperson prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, 18, belgiska prinsessan Elisabeth, 20 och prins Charles av Luxemburg, 2. De kommer alla regera som drottning eller kung i sina respektive länder i framtiden.

Sommarvärmen rör sig söderut i helgen

Värmen som stockholmsborna har kunnat njuta av på fredagen kommer under det kommande dygnet att röra sig ned mot Skåne och Blekinge.

Flera nederbördsområden rör sig samtidigt upp från kontinenten och flera platser i landet kan räkna med regnskurar under helgen, enligt Isak Slettebö, meteorolog på väderinstitutet Storm.

– I Skåne och Blekinge kan det bli upp mot 25 grader på lördagen, säger Isak Slettebö.